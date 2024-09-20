意甲｜米蘭打吡捧國米

意甲今輪重頭戲在明晚深夜，由米蘭打吡擔綱。上屆盟主國際米蘭剛在歐聯守和曼城，開季以來表現硬淨；回歸聯賽面對宿敵AC米蘭，相信格食格下，可博國際米蘭贏波。(球賽編號FB0943，9月23日02:45開賽)
國米上仗在一致被看淡下，作客曼城以極具威脅的防反戰術，製造不少埋門，表現受到一致好評；教練施蒙尼恩沙基也大讚球員踢出佳作，球隊開季累計5戰不敗包括近兩仗連和，但曾主場輕取阿特蘭大及萊切兼不失一球。今場又會讓王牌射手拿達路馬天尼斯升任正選，跟今屆4戰聯賽入4球的馬古斯杜林，合演雙箭頭；而出擊力極強的右翼衛杜費斯復任正選，加強火力，力爭在衛冕路上，重返勝途。
對手AC米蘭在歐聯路上的遭遇卻不一樣，主場以1比3反敗給另一英超勁旅利物浦，開季5戰以來只嘗4比0大炒升班馬威尼斯；其餘4仗不勝共失9球，中路防守由湯姆利拍從薩爾斯堡加盟的史查軒查柏夫洛域，或從球隊青訓冒起的新人加比亞，也不穩陣。
莫拉達狀態未起
雖然「狂牛前鋒」艾華路莫拉達十足康復，上仗歐聯已初為新東家AC米蘭擔正，但尾段被換出時，全場0射門，打硬仗狀態不足；今場仍會跟拉菲爾利亞奧，尤索夫科芬拿合組三叉戟；而由羅馬借用的中鋒譚美阿巴謙、瑞士國腳奧卡科則可隨時候命，只怕入不敷支。
數據方面，雙方近6次交手，國際米蘭全勝，包括4次零封對手，米蘭打吡，當捧國米。相關連結：香港賽馬會網頁