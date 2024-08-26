意甲｜維羅納乘勇 「大」戰祖雲達斯

意甲今晚上演第2輪最後兩場賽事，其中上仗同樣3比0輕取對手的維羅納及祖雲達斯，將會在前者主場相遇，預計又會是一場入球騷，入球中位數[2/2.5]球，可先取「大」(球賽編號FB9535，8月27日02:45開賽)。

維羅納季前毫不起眼，更先在意盃主場1比2負乙組切塞納出局；但卻在聯賽首戰上半場0中框射門下，下半場神奇發力，3比0大勝今夏由名帥干地(Conte)領軍的前屆聯賽冠軍拿玻里。維羅納不但主帥是今夏才接手、曾在數年前帶領威尼斯升班的柏保路辛尼迪(Zanetti)；他在上仗重用不少新兵，包括先開紀錄是上屆踢荷乙的戴朗利華文圖(Livramento)，後備入替的哥倫比亞新兵前鋒莫斯基拉(Mosquera)更梅開二度。今場是季內連續第3場在地頭出擊，無懼祖記來犯。兩軍上季在維羅維主場交手踢成2比2。

上屆聯賽季軍「老婦人」祖雲達斯，今夏撬走博洛尼亞的莫達(Motta)任主帥，首戰3比0輕取升班馬科木。今季升上一隊的麥班古拉(Mbangula)立即取得入球料受重用，同場也有士哥的添莫菲韋亞(Weah)，加上前鋒杜辛華荷域(Vlahovic)，前線卡士亦足。由阿士東維拉重金過檔的杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)，上仗已後備出場；而由維羅納轉投的中堅桑卡波爾(Cabal)，今場將倒戈。

同晚早場卡利亞里迎戰科木，實力及鋒力皆不強，預料入球不會多(球賽編號FB9534，8月27日00:30開賽)。