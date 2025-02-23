意甲｜羅馬大勇勢破蒙沙

名帥配名將，羅馬重拾光芒！剛在歐霸主場殺敗葡超勁旅波圖，打入16強的「首都狼」羅馬，今晚深夜續在地頭舉行的意甲，迎戰包尾的蒙沙；有力乘勢輕取對手，力爭上游！(球賽編號FB7922，2月25日03:45開賽)

首都狼上周中歐霸雖然有中前場兩大主力、白賴仁基斯坦迪及沙利麥卡斯(Saelemaekers)停賽，箭頭多夫碧(Dovbyk)亦不在大軍名單；但阿根廷前鋒保羅戴巴拿(Paulo Dybala)及時傷愈復出，上半場盡顯功架入2球，協助球隊贏3比2，總比數4比3踢走波圖，此刻士氣高漲。

在73歲的名帥雲尼亞里第三度帶領下，羅馬「雙線」得意；聯賽保持近9戰6勝3和不敗，跟前列球會在分數上的距離大幅收窄。戴巴拿上仗賽後大讚這位老帥說：「那刻他到來時，帶來巨大知識及經驗。他比任何人更認識這間球會，將每一位球員最好的一面發掘出來。現在我們要繼續努力，認清自己的能力，在今個球季可取得甚麼成就。」