意甲｜羅馬大勇勢破蒙沙

名帥配名將，羅馬重拾光芒！剛在歐霸主場殺敗葡超勁旅波圖，打入16強的「首都狼」羅馬，今晚深夜續在地頭舉行的意甲，迎戰包尾的蒙沙；有力乘勢輕取對手，力爭上游！(球賽編號FB7922，2月25日03:45開賽)
首都狼上周中歐霸雖然有中前場兩大主力、白賴仁基斯坦迪及沙利麥卡斯(Saelemaekers)停賽，箭頭多夫碧(Dovbyk)亦不在大軍名單；但阿根廷前鋒保羅戴巴拿(Paulo Dybala)及時傷愈復出，上半場盡顯功架入2球，協助球隊贏3比2，總比數4比3踢走波圖，此刻士氣高漲。
在73歲的名帥雲尼亞里第三度帶領下，羅馬「雙線」得意；聯賽保持近9戰6勝3和不敗，跟前列球會在分數上的距離大幅收窄。戴巴拿上仗賽後大讚這位老帥說：「那刻他到來時，帶來巨大知識及經驗。他比任何人更認識這間球會，將每一位球員最好的一面發掘出來。現在我們要繼續努力，認清自己的能力，在今個球季可取得甚麼成就。」
曾助前度祖雲達斯5奪聯賽冠軍、兼是上屆世盃國家隊冠軍成員的戴巴拿，本月突然回勇；上仗聯賽一箭定江山，助羅馬1比0打敗威尼斯，結束個人超過一個月的入球荒。球隊計近5場聯賽主場更勇取4勝1和入15球，包括逼和強敵拿玻里；今場回復強陣出擊，要輕取包尾的蒙沙，看來只是簡單任務。
尼斯達回歸救亡
對比羅馬穩步上揚，蒙沙仍然「立立亂」；前意大利名將尼斯達(Nesta)離職7星期後，回歸救亡，上仗意甲領軍「首戰」主場0比0守和萊切，球隊總算結束聯賽4連敗仍然包尾。球隊首席射手、翼鋒丹尼莫達(Mota)已長達4個月未有聯賽入球；新簽的瑞士超年青人前鋒根禾拿(Ganvoula)，意甲已上陣兩次未有亮點。球隊聯賽作客累計5連敗失14球，說笑是就算尼斯達可親自披甲上陣，防線亦難保不被眾狼圍剿。
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