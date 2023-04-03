意甲｜萊切防線穿窿 第一隊入球信安玻里 串薩斯索羅主勝

4月4日凌晨兩場意甲中下游對決，分別為安玻里鬥萊切及薩斯索羅迎拖連奴。萊切經常先失守加上攻力疲弱，而薩斯索羅4連勝加上拖連奴風流波，一於以兩場意甲2串1，第一球入球安玻里穿薩斯索羅主勝。

萊切集中力差 搏安玻里第一隊入球反彈

萊切世界盃冠軍中堅烏姆迪迪停賽，整體防守和高波更見脆弱，27場有17場先失球，當中近4場皆沒有入球下見負。第一隊入球投注上，可以絕對信任主隊安玻里。

安玻里對萊切賽前分析及數據

事實上，安玻里只比萊切高1分，同樣近4場全敗，但最少有還擊之力，去仗先入球下以1︰2僅負歐戰常客阿特蘭大。安玻里主場對萊切數據不多，近年只曾在2021年意乙迎戰對手以2︰1勝出，事隔兩年一於繼續追主隊。