意甲｜萊切防線穿窿 第一隊入球信安玻里 串薩斯索羅主勝

4月4日凌晨兩場意甲中下游對決，分別為安玻里鬥萊切及薩斯索羅迎拖連奴。萊切經常先失守加上攻力疲弱，而薩斯索羅4連勝加上拖連奴風流波，一於以兩場意甲2串1，第一球入球安玻里穿薩斯索羅主勝。
安玻里對萊切（球賽編號：FB9293，4月4日凌晨00︰30開賽，NowTV 638台直播）
薩斯索羅對拖連奴（球賽編號：FB9295，4月4日凌晨02︰45開賽，NowTV 638台直播）
萊切集中力差 搏安玻里第一隊入球反彈
萊切世界盃冠軍中堅烏姆迪迪停賽，整體防守和高波更見脆弱，27場有17場先失球，當中近4場皆沒有入球下見負。第一隊入球投注上，可以絕對信任主隊安玻里。
事實上，安玻里只比萊切高1分，同樣近4場全敗，但最少有還擊之力，去仗先入球下以1︰2僅負歐戰常客阿特蘭大。安玻里主場對萊切數據不多，近年只曾在2021年意乙迎戰對手以2︰1勝出，事隔兩年一於繼續追主隊。
安玻里對萊切賠率
薩斯索羅信心十足 主勝好分值搏
意甲中游之爭，薩斯索羅近4場全勝迎戰拖連奴。兩隊歐洲賽資格或降班壓力不大，可以踢得更隨心，因此近況和信心最重要。薩斯索羅近8場分別擊敗AC米蘭、阿特蘭大及羅馬，加上近4場全勝。即使薩軍近3次主場鬥拖連奴只曾一勝，追主勝2.34倍好分值搏，搏薩斯索羅贏開有條路。
薩斯索羅對拖連奴賽前分析及數據
唔少人以為薩斯索羅積極進攻，但只屬印象流。薩斯索羅近8場只有4次入球超過2.5球，拖連奴情況一樣，小注入球細都係考慮範圍。
薩斯索羅對拖連奴賠率