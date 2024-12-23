意甲｜費倫國米主場分途搶分爭標

跟英超一樣，意甲年終無休，今晚深夜更有爭標雙雄，主場擔綱搶3分，搶上前列；其中「紫百合」費倫天拿雖然近期為歐戰馬不停蹄，但主場戰力厲害，遇上剛在意盃出局的烏甸尼斯，今場足智彩「讓球」盤開出主隊[-1]，主勝先捧。(球賽編號FB5525，12月24日01:30開賽)

「紫百合」剛在上周中歐協聯分組賽尾輪，戰至尾段靠歐戰主力文拿高拉入波，1比1逼和葡超甘馬雷斯；完成分組賽後總排名第3，可直入明年3月初的16強賽。事實上球隊今夏由前蒙沙教頭柏拉甸奴領軍下，戰績比上季更出色，上輪聯賽0比1敗走博洛尼亞，才被終止聯賽8連勝；但計聯賽主場保持5連勝佳績，手下敗將包括拉素及AC米蘭，鋒強將勇，今場遇弱當然有力重響勝門。