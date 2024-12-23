意甲｜費倫國米主場分途搶分爭標

跟英超一樣，意甲年終無休，今晚深夜更有爭標雙雄，主場擔綱搶3分，搶上前列；其中「紫百合」費倫天拿雖然近期為歐戰馬不停蹄，但主場戰力厲害，遇上剛在意盃出局的烏甸尼斯，今場足智彩「讓球」盤開出主隊[-1]，主勝先捧。(球賽編號FB5525，12月24日01:30開賽)
「紫百合」剛在上周中歐協聯分組賽尾輪，戰至尾段靠歐戰主力文拿高拉入波，1比1逼和葡超甘馬雷斯；完成分組賽後總排名第3，可直入明年3月初的16強賽。事實上球隊今夏由前蒙沙教頭柏拉甸奴領軍下，戰績比上季更出色，上輪聯賽0比1敗走博洛尼亞，才被終止聯賽8連勝；但計聯賽主場保持5連勝佳績，手下敗將包括拉素及AC米蘭，鋒強將勇，今場遇弱當然有力重響勝門。
再者，球隊上仗歐戰基本上是半力出征，門將迪基亞、翼衛魯賓高辛斯、中場耶仙艾里、哥柏尼及球隊首席射手摩西堅恩，今場可以擔正出場；遇上開季以來作客場場失波的烏甸尼斯，破門更有把握。
烏甸尼斯上仗在意盃作客國際米蘭，派出部分副選出場，包括今夏加盟後首次披甲的智利名將阿歷斯山齊士，但此子毫無威力，半場已被換走；球隊全場只得1次中框攻門，最終吞兩蛋而回。首席射手羅倫素盧卡馬不停蹄，今場又會跟另一老將泰奧雲合作攻堅；但球隊由斯洛文尼亞國腳中堅查卡比祖爾鎮守防線，持續不可靠，近4戰3敗，作客難擋「紫兵」猛攻。
國米撲擊科木
同晚尾場由國米迎戰科木，形勢更懸殊。國際米蘭上仗意盃由副選前鋒阿拿奧杜域打開缺口，輕取烏甸尼斯入8強；回到聯賽，年尾要力追阿特蘭大及拿玻里，一顯衛冕球隊的威力。國米聯賽已3連勝兼入14球，兩大前鋒猛將拿達路馬天尼斯及馬古斯杜林，今場又會擔正攻堅；遇上客場5戰不勝的科木，主隊有力大炒。(球賽編號FB5526，12月24日03:45開賽)
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