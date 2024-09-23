意甲｜阿特蘭大主場「大」鬥科木

歐聯鬥阿仙奴，「藍黑兵團」阿特蘭未能取得入球；但該隊明晚深夜回到意甲，續在主場鬥升班馬科木，攻擊力量「大」派用場。(球賽編號FB1020，9月24日02:45開賽)

阿特蘭大今夏簽得意大利國腳箭頭列迪古(Retegui)、又有上屆「歐霸之星」盧卡文(Lookman)輔助攻堅；但上仗面對防守力冠英超的阿仙奴，連列迪古主射12碼球亦被對手門將拉耶「神救」撲出，終未能破關，和波終場。

該隊主帥加斯柏連尼賽後沒有責怪列迪古，反大讚這位以2,200萬歐元(約1.63億港元)由熱拿亞加盟的前鋒。因另一國腳施卡馬卡季前十字韌帶重創長休，孭重飛的列迪古季初聯賽4戰已入4球，球隊上仗意甲主場亦以3比2氣走費倫天拿，今場迎戰開季不勝的升班馬科木，主隊必想攻個痛快。