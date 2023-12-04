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波經
2023-12-04 04:29:56
日報

意甲｜阿特蘭大作客冇失「拖」

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施卡馬卡

施卡馬卡

意甲本輪壓軸戲，由拖連奴在香港時間今晚深夜迎戰阿特蘭大。拖連奴今季主場火力極弱、勝率低；反觀，阿特蘭大主客場表現分別不大，近季出訪拖連奴醒神，格食格味道極濃。足智彩開出「讓球」，阿特蘭大少讓[0/0.5]球，可捧客隊上盤！(球賽編號FB9216，12月5日03:45開賽)

拖連奴今季意甲主場雖只曾不敵國際米蘭，但同時亦只嘗擊敗薩斯索羅與熱拿亞兩支中下游分子，最不濟是該6戰主場只攻入4球；上輪作客0比2不敵博洛尼亞時，常規正選門將雲查米連高域沙域(Vanja Milinkovic-Savic)突被貶，改由經驗甚淺的副選門將謝美路(Luca Gemello)把關，賽後主帥艾雲祖歷(Ivan Juric)只輕輕帶過是戰術性部署，惹來外界譁然。事件近日不斷發酵，意國傳媒更爆料，明夏約滿拖連奴的艾雲祖歷，原來已表明不續約，球隊近績及士氣一般。 

相反阿特蘭大不存在將帥不和問題，主帥加斯柏連尼(Gian Piero Gasperini)剛帶隊在歐霸賽和士砵亭，提早宣布以首名出線直入16強，並可將焦點重回聯賽力爭上游。阿特蘭大近3輪意甲錄得兩敗，但對手是爭霸分子國際米蘭及拿玻里，不足為辱；今季聯賽客場贏過薩斯索羅、維羅納與安玻里，今戰對手實力又平平，以一對進攻主力施卡馬卡(Gianluca Scamacca)和盧卡文(Ademola Lookman)季內搶鏡程度，合共已有9個聯賽入球，有望繼續數糊。

再者，阿特蘭大近年作客拖連奴例贏，計近4季聯賽作客對賽，全勝勁入15球；加上歐洲賽後翌戰，踢周一場回氣應已足夠，今場只少讓平手/半球，單以雙方前線鋒力比較，客隊已值得秤先！

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