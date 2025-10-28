意甲｜阿特蘭大快車「細」鬥A米

意甲周中快車分3天進行，今晚深夜即有重頭戲，由阿特蘭大迎戰AC米蘭。「藍黑兵團」阿特蘭大以往強大火力不復見，更成為意甲和波專家，今場迎戰開季聯賽作客0失球的「紅黑兵團」A米，入球「細」盤最可取。(球賽編號FB8637，10月29日3:45開賽)
「藍黑兵團」今屆改由祖歷任主帥，仍能代表意甲出戰歐聯，頻密出賽未有領球隊表現太過走樣，但卻變成穩字派掌門人。該隊上仗意甲苦戰1比1逼和升班馬克雷莫納，之前兩場佔地利卻連續在意甲鬥拉素、歐聯鬥布拉格斯拉維亞打和0比0，今季暫時8戰意甲錄得2勝6和成為唯一未敗之師。
阿特蘭大前線入球力成疑
球隊前線不論用新簽的基史杜域或蘇利文尼，抑或舊人盧卡文及施卡馬卡，都欠銳利感，今場倒戈的比利時國腳中場基迪拿尼可能是後上取分重心。慶幸一對中堅迪占士堤及伊薩軒寧穩健，且看今場能否保持連續3場主場0失球。
不用出戰歐洲賽的A米，開季戰績較佳暫排意甲第3，但上仗聯賽主場戰至補時，靠後備出場的新簽小將艾科加文遠射得手，2比2逼和升班馬SC比薩，表現同樣令人失望。40歲的老將莫迪歷在快車期會否仍然擔正是未知數，「美國隊長」基斯甸普列錫因大腿受傷已缺陣兩場，影響不少；單靠兩大前鋒拉菲爾利亞奧及辛迪亞高基文尼斯，亦不容易攻破今場主隊防線。
AC米蘭作客未失一球
「紅黑兵團」開季聯賽作客3戰搶得7分0失球，包括上次作客0比0和祖雲達斯，全場射門多但中框攻門少；今場對賽形勢接近，雙方再次悶和亦不奇。