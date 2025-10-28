意甲｜阿特蘭大快車「細」鬥A米

意甲周中快車分3天進行，今晚深夜即有重頭戲，由阿特蘭大迎戰AC米蘭。「藍黑兵團」阿特蘭大以往強大火力不復見，更成為意甲和波專家，今場迎戰開季聯賽作客0失球的「紅黑兵團」A米，入球「細」盤最可取。(球賽編號FB8637，10月29日3:45開賽)

「藍黑兵團」今屆改由祖歷任主帥，仍能代表意甲出戰歐聯，頻密出賽未有領球隊表現太過走樣，但卻變成穩字派掌門人。該隊上仗意甲苦戰1比1逼和升班馬克雷莫納，之前兩場佔地利卻連續在意甲鬥拉素、歐聯鬥布拉格斯拉維亞打和0比0，今季暫時8戰意甲錄得2勝6和成為唯一未敗之師。