意甲｜阿特蘭大靠「丹麥夏蘭特」撼「紫百合」爭前四

意甲實力分子阿特蘭大，今晚香港時間深夜，作客鬥近期意甲最旺球隊「紫百合」費倫天拿(18/04 02:45)，將是能否爭入前四、重返歐聯的重要試金石。

阿特蘭大上屆踢歐聯，但今屆無緣歐洲賽，卻打起丹麥新星、被譽為「新夏蘭特」的20歲前鋒賀祖隆(Rasmus Hojlund)，在前線夥拍曾在多個頂級聯賽打滾的尼日利亞國腳盧卡文；兩大射手合共今屆在意甲已攻入20球。可惜該隊季尾走勢非常反覆，計近7戰聯賽只嘗兩勝，不過由於多支參戰歐洲賽的勁旅，「一心難二用」，近期頻頻失分；阿特蘭大目前排第6、僅落後本輪齊失分的米蘭雙雄AC米蘭5分及國際米蘭3分，季尾要好好把握機會，力爭來屆重返歐聯，作客面對費倫天拿，當然是重大考驗。陣容上，阿特蘭大上仗主場吞博洛尼亞兩蛋時，傷出的中場主力柏沙歷，今場將由謝利美保格代替，支援雙箭頭。

