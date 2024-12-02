意甲｜雙鋒勇銳 阿特蘭大勢剿羅馬

數近期最勇的意甲球會「藍黑兵團」阿特蘭大，本輪意甲守尾門作客出戰易帥後未顯威力的羅馬；兩大「著火」鋒將又會再度合力攻堅，有力在首都球場揚威而回。(球賽編號FB4655，12月3日03:45開賽)

踏入10月至今，阿特蘭大可能是歐洲頂級聯賽戰績最勁球隊，在意甲及歐聯兩大戰線皆得意，意甲累計7連勝升上次席，本輪前只落後榜首拿玻里1分；期間歐聯3勝1和，3場勝仗作客贏波，反而主場悶和蘇超些路迪。

自2016年起任教的加斯柏連尼(Gasperini)，近年帶領「藍黑兵團」在聯賽排名「步步高陞」；主導踢法一向進取，娛樂性足球深受球迷歡迎。瑞典中堅軒寧(Hien)一柱擎天、翼衛哥拉辛拿斯(Kolasinac)、哥蘇奴(Kossounou)及沙柏哥斯達(Zappacosta)助攻力強。借將中場拿沙沙馬迪錫(Lazar Samardzic)前途無限；更厲害今夏簽入的比利時國腳翼鋒基迪拿尼(Ketelaere)及意大利人氣箭頭列迪古(Retegui)，配合盧卡文(Lookman)攻堅，銳利無比。