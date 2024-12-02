意甲｜雙鋒勇銳 阿特蘭大勢剿羅馬

數近期最勇的意甲球會「藍黑兵團」阿特蘭大，本輪意甲守尾門作客出戰易帥後未顯威力的羅馬；兩大「著火」鋒將又會再度合力攻堅，有力在首都球場揚威而回。(球賽編號FB4655，12月3日03:45開賽)
踏入10月至今，阿特蘭大可能是歐洲頂級聯賽戰績最勁球隊，在意甲及歐聯兩大戰線皆得意，意甲累計7連勝升上次席，本輪前只落後榜首拿玻里1分；期間歐聯3勝1和，3場勝仗作客贏波，反而主場悶和蘇超些路迪。
自2016年起任教的加斯柏連尼(Gasperini)，近年帶領「藍黑兵團」在聯賽排名「步步高陞」；主導踢法一向進取，娛樂性足球深受球迷歡迎。瑞典中堅軒寧(Hien)一柱擎天、翼衛哥拉辛拿斯(Kolasinac)、哥蘇奴(Kossounou)及沙柏哥斯達(Zappacosta)助攻力強。借將中場拿沙沙馬迪錫(Lazar Samardzic)前途無限；更厲害今夏簽入的比利時國腳翼鋒基迪拿尼(Ketelaere)及意大利人氣箭頭列迪古(Retegui)，配合盧卡文(Lookman)攻堅，銳利無比。
球隊上仗歐聯作客大炒年青人6比1，該仗被收起的盧卡文，與列迪古今季聯賽已共入19球，佔球隊逾半，今場必精銳盡出，繼續意甲爭霸，遇上由老帥雲尼亞里(Ranieri)接手、兩戰未嘗一勝的羅馬，阿特蘭大近兩季4次聯賽交手3勝1和，今場更是信心滿滿。
戴巴拿配多夫碧仍有實力
羅馬早前由73歲的雲尼亞里出山救亡，首戰作客撼拿玻里輸0比1：上仗歐霸作客熱刺排「3-4-2-1」陣式，靠後衛尼迪卡(Ndicka)及曉姆斯(Hummels)入波，完場前逼和2比2。「雲老」接手時間甚短，仍會反覆試陣，球隊近6場聯賽1勝5負；前線艾沙拉維(El Shaaraway)、保羅戴巴拿(Paulo Dybala)及多夫碧(Dovbyk)，攻力有一定卡士。
問題是不受前帥重用的35歲德國中堅曉姆斯，在上仗歐戰才是今夏免費轉會以來，首次擔正；今場續由他擔正，拍基安盧卡文仙尼(Mancini)及尼迪卡組3中堅，遇上本輪前意甲攻力「最火」的阿特蘭大，默契不足，或是今場漏洞所在，可熱捧客勝。相關連結：香港賽馬會網頁