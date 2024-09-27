意甲｜AC米蘭回勇有力「切」菜

AC米蘭上仗勝出同市打吡，表現精彩，今晚深夜乘勇迎戰萊切；在新人勇熟、新兵融入下，力爭聯賽3連勝之餘，並為下戰歐聯大戰壯行色，今場「紅黑兵團」有力再勝，推高士氣。(球賽編號FB1266，9月28日02:45開賽)

「紅黑兵團」A米上仗硬撼衛冕的國際米蘭，因近年被對手剋住寫下6連輸，之前在歐聯又主場輸波，賽前被外界看淡；但今夏由里爾加盟的新帥科辛加(Fonseca)，變陣成功，新人中堅馬迪奧加比亞(Matteo Gabbia)季內第二聯賽正選，完場前頭槌奠勝，再成贏波金童。球隊的「4-2-3-1」陣式壓逼力強，主帥重用新兵、翼衛艾馬遜(Emerson)、中場尤索夫科芬拿(Youssouf Fofana)、前鋒艾華路莫拉達(Alvaro Morata)及譚美阿巴謙(Tammy Abraham)逐漸融入。