意甲｜AC米蘭回勇有力「切」菜

AC米蘭上仗勝出同市打吡，表現精彩，今晚深夜乘勇迎戰萊切；在新人勇熟、新兵融入下，力爭聯賽3連勝之餘，並為下戰歐聯大戰壯行色，今場「紅黑兵團」有力再勝，推高士氣。(球賽編號FB1266，9月28日02:45開賽)
「紅黑兵團」A米上仗硬撼衛冕的國際米蘭，因近年被對手剋住寫下6連輸，之前在歐聯又主場輸波，賽前被外界看淡；但今夏由里爾加盟的新帥科辛加(Fonseca)，變陣成功，新人中堅馬迪奧加比亞(Matteo Gabbia)季內第二聯賽正選，完場前頭槌奠勝，再成贏波金童。球隊的「4-2-3-1」陣式壓逼力強，主帥重用新兵、翼衛艾馬遜(Emerson)、中場尤索夫科芬拿(Youssouf Fofana)、前鋒艾華路莫拉達(Alvaro Morata)及譚美阿巴謙(Tammy Abraham)逐漸融入。
AC米蘭力爭意甲3連勝
球隊開季聯賽5戰2勝2和1負，今場除了力爭意甲3連勝追分，兼望造出自今年3月初聯賽5連勝以來，最佳聯賽走勢；科辛加另一任務當然是要在歐聯反撲，「紅黑兵團」首輪分組賽主場1比3不敵利物浦，下周中又要出訪上屆德甲「一哥」利華古遜，今夜只遇實力平庸的萊切，一眾鋒將要再磨利刀。
萊切上仗聯賽兩球領先下，竟被帕爾馬在補時連入兩球逼和；新兵右閘基拔(Guibert)下半場早段領紅牌，有頗大影響，此子今場停賽。同場各入一球的杜古(Dorgu)及卻斯杜域(Krstovic)，仍會合作攻堅。只是萊切上仗聯賽失分後，剛戰意盃主場吞意乙薩斯索羅兩蛋出局，累計3戰不勝，士氣受挫；早前作客亦吞國際米蘭兩蛋，今場又要作客米蘭，恐要延續噩夢。 相關連結：香港賽馬會網頁