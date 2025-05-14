意盃決賽｜AC米蘭「大」「博」殺

兩支今季走勢接近的意甲球隊，AC米蘭及博洛尼亞，今晚在中立場羅馬奧林匹克體育場，合演意盃決賽；兩軍剛在聯賽交手，AC米蘭先勝3比1，今場仍先取「入球」大盤。(球賽編號FB1774，5月15日03:00開賽) 兩軍同樣久未染指意盃，博洛尼亞1970及74年入決賽，俱成功封王；AC米蘭14次入決賽只五度捧盃，對上一次已是2003年，但在2016及18年入決賽同樣失手。AC米蘭年初由干斯卡奧帶隊，即在沙特阿拉伯捧走意超盃；但意義當然不及今晚勝方，起碼即奪來屆歐霸一席位「打底」，再力爭聯賽上游，求續戰歐聯。

AC米蘭自從由干斯卡奧上任後，戰績反覆，未符合期望，早前已熱傳季尾會離隊；但神奇是「紅黑兵團」近期大有起色，連同上圈意盃次回合大炒國際米蘭，以及在意甲3比1反勝今場對手博洛尼亞，錄得季內首次4連勝入10球的最強走勢，今場當然要乘勝追擊。

米蘭前線選擇多 上仗贏博軍時後備出場入2球的辛迪亞高基文尼斯，今場有力跟盧卡祖域爭踢正選，而本屆意盃已入4球的譚美阿巴謙應先做後備。干斯卡奧說：「我不會告訴你，誰人會正選，他(基文尼斯)跟盧卡不同，攻擊面廣，走位刁鑽；而盧卡祖域控球能力較佳，近期入了一些靚波。」

對手博洛尼亞暫時在意甲多A米兩分，排第7位。球隊在歐聯分組賽出局後，即忘痛振作；在意盃能先作客打敗阿特蘭大，再「雙殺」安玻里入決賽，戰績一樣硬淨，計近3次對戰「A米」勝和負各一，不落下風，但兩軍場場合演入球騷。 柯蘇連尼火力驚人 博軍正選陣容相對穩定，上仗交手先入波的柯蘇連尼，已在意甲攻入13球，創下個人在球隊效力第八個意甲球季的新高；配合在意盃已入3球的箭頭達寧加，以及左翼班捷文杜明古斯攻堅，又有後備殺手辛迪亞高卡斯度備用，火力一樣充足，在今夜中立場上演復仇戰。