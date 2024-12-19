意盃｜國米回勇勢除「烏」

今夜意盃16強上演尾場獨腳戲，由上仗聯賽大捷的國際米蘭，主場迎戰烏甸尼斯；雙方實力有一定距離，加上國米對賽佔盡上風，今場輪換前鋒出場亦夠殺有餘，有力輕鬆過關。(球賽編號FB5392，12月20日04:00開賽)

國米自從9月下旬失意米蘭打吡後，重拾霸氣，聯同上仗聯賽6比0大炒拉素，對上15戰包括意甲及歐聯，錄得12勝2和1負佳績，只是前仗歐聯0比1不敵利華古遜。球隊上仗由6位不同球員入波，狂勝同為前列分子拉素，主帥恩沙基為大軍的「瘋狂」行徑引以自豪，並認為每位球員皆值得有出場機會，他會盡力輪換陣容。