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波經
2024-12-19 04:30:25
日報

意盃｜國米回勇勢除「烏」

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意盃

意盃｜國米回勇勢除「烏」

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意盃

主帥恩沙基率國米爭盃。

今夜意盃16強上演尾場獨腳戲，由上仗聯賽大捷的國際米蘭，主場迎戰烏甸尼斯；雙方實力有一定距離，加上國米對賽佔盡上風，今場輪換前鋒出場亦夠殺有餘，有力輕鬆過關。(球賽編號FB5392，12月20日04:00開賽)

國米自從9月下旬失意米蘭打吡後，重拾霸氣，聯同上仗聯賽6比0大炒拉素，對上15戰包括意甲及歐聯，錄得12勝2和1負佳績，只是前仗歐聯0比1不敵利華古遜。球隊上仗由6位不同球員入波，狂勝同為前列分子拉素，主帥恩沙基為大軍的「瘋狂」行徑引以自豪，並認為每位球員皆值得有出場機會，他會盡力輪換陣容。

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其實恩沙基已不斷藉歐聯輪換球員出場，預計上仗坐冷板的兩大前鋒、奧地利的阿拿奧杜域及伊朗的泰利米，在球隊季內首次亮相意盃時皆會擔正；二人在意甲未「開齋」，但歐聯已敲進入球大門，加上老牌翼衛達米安，年輕中場阿沙拿尼亦有望踢正選，續由剛度過36歲的門將恩尼森馬把關，球隊仍然攻守俱備。

烏甸意甲4鬥國米全敗

烏甸尼斯近期敗仗甚多，包括剛戰意甲主場1比3反負拿玻里，仍排中游；球隊對上兩圈意盃皆藉主場之利，先後淘汰意丙艾維連奴及意乙下游的沙蘭力坦拿，當然未受考驗。射手羅倫素盧卡今場仍會夥拍新人前鋒伊卡巴禾攻堅；但球隊季內作客失波不少外，對上兩季意甲4鬥國米全敗共失12球，今夜看來劫數難逃。相關連結：香港賽馬會網頁

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