意盃｜國米強攻費倫天拿 爭做盃賽三冠王

季尾狀態大勇的「藍黑兵團」國際米蘭，今晚香港時間深夜，在中立場奧林匹克體育場舉行的意大利盃決賽，硬撼「紫衣兵團」費倫天拿(25/05 03:00)，誓以強攻衛冕，兼先闖過今屆盃賽3冠王的第2關！

國米剛戰未有全力出擊，加上中場加利亞甸尼上半場已被逐，結果在意甲1比3不敵意甲盟主拿玻里，聯賽5連勝走勢告終，但仍大機會保前四取歐聯一席，今仗可全力出擊，力爭繼年初意超盃打敗AC米蘭封王後，向今屆第2盃進發。

國米主帥施蒙尼恩沙基，上季上任後令球隊成為「盃賽專家」，意超盃成功冧莊，亦已打入下月歐聯決賽鬥曼城；在今屆衛冕意盃路上先後打敗帕爾馬、阿特蘭大及上圈4強的祖雲達斯，說服力十足。國米若今屆再度封王，將可追平羅馬，9奪冠軍，僅不及14度封王的祖雲達斯。球隊上圈奠勝功臣、翼衛費達歷高迪馬高，正選雙箭頭拿達路馬天尼斯及迪斯高，以及盃賽門將漢丹洛域，今場將會悉數重返正選，而「魔獸」盧卡古近5仗入4球，或是爭盃一路奇兵。

施蒙尼恩沙基對於季尾連場大戰表示：「先不要想6月10日歐聯決賽，我們將要面對一支組織力非常強的球隊。」對於盧卡古會否在今場擔正，他說：「我有自己的想法，也常說會在每一場賽後作出評估。」