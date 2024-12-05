意盃｜拉素拿玻里做「大」騷 爭入8強

意盃16強戲碼，以今晚深夜拉素迎戰拿玻里最有份量。兩隊俱曾10奪意盃，拉素今場佔主場之利，拿玻里位居聯賽榜首，各擅勝場，今場先取足智彩入球中位數[2/2.5]球大盤。(球賽編號FB4823，12月6日04:00開賽)

因要參加歐戰，拉素本輪才加入意盃戰團，球隊近期表現稍為下滑，歐霸主場被盧多格德斯悶和，之後聯賽1比3敗走帕爾馬；但其實該隊是今季意甲暫時主場王，7戰主場聯賽6勝1和，雖說對手普遍實力不強，但這支首都球會期間每戰最少入2球，保爾迪亞(Boulaye Da)、卡斯迪蘭奴斯(Castlellanos)、伊薩臣(Isaken)及路斯連(Noslin)等鋒將實力平均。37歲老將柏度洛迪古斯(Pedro)上仗只半場入替，今場盃賽或升正，主導進攻，無懼強敵來犯。