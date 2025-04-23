意盃｜米蘭打吡「大」鬥法 爭入決賽

雙方首回合交手，上半場互有攻守，「紅黑兵團」AC米蘭由譚美阿巴謙下半場先開紀錄；國米由中場重心查漢奴古遠射扳平，之後猛攻，但遇上對手門將邁治蘭左飛右撲，雙方最終各一言和。計聯賽排名及整體實力，剛戰被博洛尼亞絕殺的國米，仍靠得失球較佳排榜首，兼力爭今季意盃及歐聯成三冠王。相反A米1球不敵阿特蘭大後已跌至近中游，必全力爭意盃，戰意搭夠；只是戰績卻反覆，計近10場3勝2和5負，其中8戰「總入球」最少3球，入得又失得。

作季內第5次交手的米蘭雙雄，剛戰聯賽齊輸0比1，今場將要在意盃4強次回合決生死；彼此熟路，各擅勝場，勝負難料，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB0736，4月24日03:00開賽)

AC米蘭今季對賽佔上風

計對賽，本季前6次交手全勝的國米，季內4次碰頭卻只錄2和2負，包括年初意超盃決賽在中立場輸2比3。國米曾15次打入意盃決賽並九度封王，並是2021/22及22/23年度盟主；A米對上一次入決賽已是2018年，但亦曾14度入決賽。

由於馬古斯杜林受傷，國米王牌射手拿達路馬天尼斯，料今夜掛頭牌，力爭再入一球，並以累計鬥A米入10球，成為史上第3位國米球員達此成就。A米的譚美阿巴謙則會取回盧卡祖域的箭頭位置，跟基斯甸普列錫及拉菲爾利亞奧組三叉戟攻堅，前鋒卡士亦足，今場料演入球騷。