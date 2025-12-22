意超盃決賽 拿玻里「博」得過

上屆意甲盟主拿玻里上仗淘汰AC米蘭，表現清脆利落，難得士氣回升，今場不論平均實力及休息期均佔優，有力在法定時間打敗博洛尼亞，拿下該會自2014年以來首個意超盃冠軍。(球賽編號FB1456，12月23日03:00開賽)

今晚決賽續在沙特首都利雅德舉行，拿玻里上仗由巴西翼鋒大衛拿尼斯(David Neres)及箭頭海倫(Hojlund)各入一球，2比0打敗AC米蘭；而博洛尼亞則在翌日苦戰1比1逼和國際米蘭，即時互射12碼「5射3中」勝出，令米蘭雙雄全敗可提早返歸。

拿玻里雖然傷兵不少，但主帥干地將北馬其頓國腳艾利夫艾馬斯(Eljif Elmas)推前，跟拿尼斯合力支援季內已入7球2助攻的海倫；加上去屆意甲最佳球員麥湯米尼坐鎮中場，上仗進攻發揮流暢。干地(Conte)賽後亦欣喜表示：「我們的踢法充滿活力，要求極高，並不只要防守反擊，這些小夥子展現出渴求爭盃的決心。」