意超盃｜4強沙特開戰 國米勢挫阿特蘭大

先談賽制，已3連霸的國米，上年在開始改為4隊角逐的賽制，於利雅得的決賽1比0擊敗拿玻里封王，補時入波奠勝是阿根廷球星拿達路馬天尼斯(Martinez)。今屆獲邀參戰賽4隊是上屆聯賽冠、亞軍的國米及AC米蘭；以及上屆意盃冠、亞軍祖雲達斯及阿特蘭大，號召力十足。

在此盃作賽經驗豐富的國米，剛戰聯賽作客3比0大炒卡利亞里，寫下4連勝入13球兼一球不失佳績，回復霸氣；最可喜是拿達路馬天尼斯自去年11月初的聯賽入球荒，終於在上仗打破。主帥恩沙基(Inzaghi)高興說：「我們叫他放鬆，他也繼續努力貢獻球隊。他從不是國米的麻煩，而是寶貴的資源。」他續說：「2024年我們奪取史上第20個意甲冠軍，現在希望在沙特的意超盃4連霸。」

球隊前中後三線平均，瑞士門將恩尼森馬(Sommer)一向穩健，荷蘭中堅迪維積(de Vrij)一夫當關、翼衛杜費斯(Dumfries)出擊力強；加上上仗交出2次助攻的「土炮」尼高路巴列拿(Barella)動力無限，配合首席射手馬古斯杜林(Thuram)壓陣，今夜有力連續第7次擊倒阿特蘭大。賽制不設加時，法定時間打和即射12碼。