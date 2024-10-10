新帥韋斯活領軍 港足訪列支敦士登求演好戲

上月遠赴斐濟贏得了三角賽冠軍的中國香港足球代表隊，來到本月國際賽期將先作客歐洲小國列支敦士登進行友賽。港足大軍今戰由新帥韋斯活(Westwood)首度正式領軍，將會有新戰術迎敵；雖然對手世界排名203位，遠遜157位的港足，但擁有前意甲中場馬素布查爾(Marcel Buchel)壓陣，近況不差，應有一定戰力，可與港足合演好戲。(10月11日01:30開賽) 港足周一已飛抵奧地利西部城市多恩比恩展開備戰，據知該市距離今戰比賽場地萊茵公園球場只有約30分鐘車程。大軍上月在臨時教頭盧斯爾(Luisser)帶領下，造訪斐濟參戰三角賽，結果先以3比0大破所羅門群島，繼而再以1比1賽和東道主斐濟，最終憑較佳得失球奪標。

香港新帥點兵有驚喜 新帥韋斯活今次是首度正式帶領港隊出戰，點兵23人名單也有不少驚喜。本身不在51人初選名單的大埔翼衛尼高拉斯，憑近期的出色表現，趕上今次征歐之旅尾班車；其餘主力如葉鴻輝、陳晉一、鋒將安永佳與艾華頓等都列陣。港隊今次強陣出擊，新帥當然都想拿下開門紅。 根據港足守將鍾樂安及顏卓彬等透露，新帥韋斯活連日來在訓練中都安排球員演練新戰術，傾向更多的地面進攻及控球在腳等；一眾港將都預計今戰可為球迷帶來新鮮感，也有信心交出好發揮。

另邊廂，列支敦士登是歐洲著名魚腩部隊，由2021年10月起，一度締出24場連敗走勢；但由今年3月起，戰績稍見回升，各項賽事近5場錄得3和2負，包括6月友賽0比0和主場的東歐好手羅馬尼亞。 列支敦士登中場曾效力祖雲達斯 列軍隊中不少球員都在本土聯賽落班，也有數人在鄰國奧地利低組別球隊效力；唯一是中場馬素布查爾曾効力祖雲達斯與安玻里等，相信會為港足防線帶來威脅。在列支敦士登的足總官網顯示，該國對港足的認知也僅是人口700萬的東方小城市，世界排名較該國為高。列軍主帥芬富斯杜克(Konrad Funfstuck)強調會將每場賽事都當作決賽來踢，今場有主場之利，必會以贏波為目標，會是對港足一次極佳的磨練機會。