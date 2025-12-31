曼城乘勇勢捕「黑貓」

藍月主帥哥迪奧拿形容經歷上季全線失利後，球會今夏在世冠盃開始撥開迷霧，與球員作深入溝通後，重拾朝氣。球隊今季首輪英超4比0大勝狼隊後，一直未能重返榜首；但上仗聯賽作客2比1力克諾定咸森林後，已寫下英超6連勝，嚴重威脅「一哥」阿仙奴的領先地位。哥帥說：「已8連勝(所有賽事計)，這並不容易，但這就是我們該有的競爭方式，我們當然仍須進步，但心態已變得更好。」

轉會冬窗開始，「藍月」曼城一邊忙於力爭焦點球星、般尼茅夫翼鋒安東尼施美安加盟，加強爭霸籌碼，另外當然要力爭重返，自季初以來再上英超榜首滋味。藍月現時中前場食胡人物多，今夜有力擊破「黑貓」新特蘭季內主場不敗身，兼延續英超7連勝勁勢，客勝可熱捧。(球賽編號FB1644，1月2日04:00開賽)

暫時在英超射手榜以19球放領的曼城箭頭艾寧夏蘭特，上仗球隊贏波卻食白果；但另外兩位攻擊好手、季前加盟的雷恩達斯及卓基挺身而出，各入一球，上述三人連同回勇的菲爾科頓合力攻堅，今夜要破「黑貓」防線應是簡單任務。

新特蘭受非洲盃影響

貴為今季最強升班馬的新特蘭，受到正在舉行的非國盃影響，隊中多達6將包括貝特蘭查奧爾及哈比迪亞拉等主力正為國賣命；加上中堅隊長丹尼爾保拉特上仗因傷缺陣，球隊半力出擊被作客的列斯聯逼和1比1，表現已難再苛求。