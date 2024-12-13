東亞錦｜爭出線港足迎中華台北非勝不可

2025東亞足球錦標賽外圍賽分組賽B組，明晚上演最後一輪對決，由中國香港代表隊於旺角大球場火併中華台北。由於中華台北早前以4球大勝蒙古，在得失球佔優下，港足今場只有贏波才能取得出線資格，精彩可期。(港台電視32台12月14日20:00直播) 今次東亞錦外圍賽由香港主辦，在北韓退賽後，5支球隊角逐分成兩組；每組首名可晉身下周二於香港大球場上演的決賽，贏波一方將可出戰明夏於南韓舉行的決賽周。港足在B組首戰以3比0輕取蒙古，之後輪到中華台北鬥蒙古，前者更以4比0大勝，得失球差領先居榜首；更令中華台北明晚保住不敗，便可晉身外圍賽決賽。

中華台北入籍兵具實力 中華台北近年積極招攬入籍兵及混血球員入伍，實力大幅提升，包括安以恩、刁天龍、姜泰源及岳明峰等；而在海地出生的前鋒班奇則是最新「加盟」的猛將，安以恩鬥蒙古更梅開二度，班奇也有士哥，表現同樣出色。 此外，中華台北主帥加利韋特是港足的前帥，對本港足球自然有一定認識，今次將領軍倒戈出戰。他日前受訪雖曾讚賞港足今年表現，但同時語帶挑釁指港足在他手下執教，進步會更大，並質疑部分港腳的體能，令今戰倍添話題性。

去仗港隊提早收起艾華頓 港足方面，新帥韋斯活領軍已4連勝，他上仗對蒙古之戰，提早收起了射手艾華頓與鍾樂安等主力；他強調是想避免球員受傷，也讓更多球員有上陣機會，但最終只能贏3比0，也落入今晚非勝不可的形勢。當然，港足近期表現越見信心，左閘尼高拉斯助攻助守，極具威脅；後備登場的艾華亦相當活躍，加上大門有「百戰港腳」葉鴻輝把守，世界排名156的港足，面對低9位的中華台北，應可秤高一線。 同日下午2時在啟德青年運動場將上演A組的中國澳門對關島對決，世界排名193位的澳門，比對方高出10位，勝方將可殺入外圍賽決賽。