歐協聯決賽｜韋斯咸看高半線 勢挫費倫天拿

兩支歐洲大賽稀客、英超韋斯咸及意甲費倫天拿，將於香港時間周三深夜(08/06 03:00)，會師捷克布拉格的伊甸園體育場(Eden Arena)，爭取歐協聯冠軍。雙方雖在各自本土屬二線兵，但攻力尚算不俗，難得有機會爭取歐洲賽榮譽，今場勢盡出真功夫！

「紫白合」費倫天拿自1960/61年捧走當年的歐洲盃賽冠軍盃後，未嘗在歐洲逞強；最接近一次是1990年歐洲足協盃決賽，受挫祖雲達斯。球隊貴為今屆歐協聯火力最強一隊，由巴西射手艾化卡巴爾(Arthur Cabral)射入7球領先射手榜帶領下，總計14戰攻入36球；加上今屆意甲僅列第8名，暫時唯有靠捧走今屆歐協聯，方可續戰歐洲賽「升呢」歐霸，並繼上屆盟主羅馬後，延續意大利球隊在是項比賽揚威。

費倫天拿教練伊蒂安奴說：「我首次在歐洲賽領軍即打入決賽，是莫大的滿足，現時是時候完成任務。」阿根廷翼鋒尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)上圈作客鬥巴素利連入2球，成球隊戰至加時晉級功臣；剛在煞科日聯賽後備出場又有入球，今場會跟克羅地亞的比卡奴(Brekalo)，在兩側輔助卡巴爾攻堅。