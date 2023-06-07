歐協聯決賽｜韋斯咸看高半線 勢挫費倫天拿

兩支歐洲大賽稀客、英超韋斯咸及意甲費倫天拿，將於香港時間周三深夜(08/06 03:00)，會師捷克布拉格的伊甸園體育場(Eden Arena)，爭取歐協聯冠軍。雙方雖在各自本土屬二線兵，但攻力尚算不俗，難得有機會爭取歐洲賽榮譽，今場勢盡出真功夫！
「紫白合」費倫天拿自1960/61年捧走當年的歐洲盃賽冠軍盃後，未嘗在歐洲逞強；最接近一次是1990年歐洲足協盃決賽，受挫祖雲達斯。球隊貴為今屆歐協聯火力最強一隊，由巴西射手艾化卡巴爾(Arthur Cabral)射入7球領先射手榜帶領下，總計14戰攻入36球；加上今屆意甲僅列第8名，暫時唯有靠捧走今屆歐協聯，方可續戰歐洲賽「升呢」歐霸，並繼上屆盟主羅馬後，延續意大利球隊在是項比賽揚威。
費倫天拿教練伊蒂安奴說：「我首次在歐洲賽領軍即打入決賽，是莫大的滿足，現時是時候完成任務。」阿根廷翼鋒尼高拉斯干沙利斯(Nicolas Gonzalez)上圈作客鬥巴素利連入2球，成球隊戰至加時晉級功臣；剛在煞科日聯賽後備出場又有入球，今場會跟克羅地亞的比卡奴(Brekalo)，在兩側輔助卡巴爾攻堅。
韋斯咸由護級到爭歐協聯盃
「槌仔幫」韋斯咸上屆在歐霸4強止步，對上一次在歐洲封王是1965年的歐洲盃賽冠軍盃，而球會對上一個重要錦標已是1980年的英足盃，可謂求「盃」若渴。球隊今屆忙於護級，在歐協聯比賽亦多以輪換出擊，但仍錄11勝1和入27球佳績，頗為超班；隊中兩位捷克主將、中場湯馬士蘇錫克及右閘華迪美高法爾，今場可說有半個主場，加上來季勢投豪門球會英格蘭國腳迪烙蘭賴斯，及今屆歐協聯已入6球的前鋒米查利安東尼奧及翼鋒查洛保雲，絕對有機會助主帥莫耶斯吐氣揚眉。出身非聯賽球會、現年33歲的安東尼奧只曾贏過低組別盃賽，他說：「這可能是我人生中遇上最重要的事情，大多人都想帶著榮譽退休，對我來說這是大好機會。」(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)