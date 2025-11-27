歐協聯｜水晶宮歐協聯伐「堡」博「細」

後伊斯時代的水晶宮，看來生活過得仍好，該隊在今晚深夜在歐協聯作客法甲奇兵斯特拉斯堡，仍會以穩中求勝踢法制敵，先取入球「細」盤。(球賽編號FB0259，11月28日04:00開賽)
那邊廂，伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)在新東家阿仙奴的北倫敦打吡威風八面，此子前效力的水晶宮，今夏高價割愛放走該王牌球員後，對大軍實力及戰績似乎影響不大，仍然展示黑馬本色。球隊近5戰4勝1和，期間英聯盃殺入8強、歐協聯重響勝門，在英超升上第5位，本月暫時過得愉快。
球隊鬥心十足，就算出戰盃賽仍用不少主力擔正，好消息是後備鋒將尼基迪亞(Nketiah)上仗傷癒後備出場，今場跟重返祖國出戰的正箭頭桑馬迪達(Jean Mateta)，會「二選一」擔正掛帥。今夏穿上伊斯「10號波衫」的新兵翼鋒耶利米賓奴(Yeremy Pino)上仗聯賽「開齋」，今場仍會跟伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)作側擊。球隊季內連同歐協聯附加賽，兩戰在非主場1勝1和0失球；但要留意球隊相隔64小時後，周日中午便會在英超迎戰曼聯，今夜踢法未必太進取，以免主力耗力太多，影響緊接英超大戰。
斯特拉斯堡歐戰未受考驗
斯特拉斯堡在法甲同樣暫排第5，在歐協聯3戰2勝1和，在大聯賽比水晶宮多1分；但在歐戰暫時所遇對手實力平平，包括上輪作客2比1險勝瑞典超赫根。球隊重心放在法甲，今場會輪換部份副選出場，包括今夏從西乙加盟後已在法甲攻入9球的阿根廷前鋒彭尼卓利(Panichel1i)，多數先坐後備。球隊計近4場主場3勝1和只失1球，今場惡戰英超黑馬，料是「細」均力敵的一戰。