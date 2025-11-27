歐協聯｜水晶宮歐協聯伐「堡」博「細」

後伊斯時代的水晶宮，看來生活過得仍好，該隊在今晚深夜在歐協聯作客法甲奇兵斯特拉斯堡，仍會以穩中求勝踢法制敵，先取入球「細」盤。(球賽編號FB0259，11月28日04:00開賽)

那邊廂，伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)在新東家阿仙奴的北倫敦打吡威風八面，此子前效力的水晶宮，今夏高價割愛放走該王牌球員後，對大軍實力及戰績似乎影響不大，仍然展示黑馬本色。球隊近5戰4勝1和，期間英聯盃殺入8強、歐協聯重響勝門，在英超升上第5位，本月暫時過得愉快。