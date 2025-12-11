歐協聯｜水晶宮穩勝舒爾本

連拚不疲、場場強陣的水晶宮，今晚深夜又要在歐協聯出征愛爾蘭鬥舒爾本；兩軍級數有別，要追上前列的水晶宮，難得遇弱要好好把握機會，客勝穩開。(球賽編號FB0982，12月12日04:00開賽)
根據數據，水晶宮對上4場歐協聯大聯賽後出戰英超，竟然只錄得1和3負的劣績，可見這支英超黑馬兼顧兩大戰績感到吃力；但去年年初上任的水晶宮主帥加士拿，領軍已悄然升至英超第5位，可見已被譽為該會史上最強波士、正被大球會虎視眈眈的奧地利人加士拿，絕非浪得虛名。
球隊季內部署是且戰且走，甚少大幅度輪換陣容，傷了主力翼鋒伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)，上仗擔正的尼基迪亞(Nketiah)又有士哥；後備鋒將基斯杜辛斯烏捷(Christantus Uche)及祖斯甸迪雲尼(Justin Devenny)，今場可大派用場當催谷狀態。球隊暫時在歐協聯大聯賽2勝2負，表面反覆，但上輪作客法甲黑馬分子斯特拉斯堡，在上半場領先下，只是連番失運未能拉開比分，反被對手尾段藉罰球反勝，表現仍受好評；今場對手實力大幅減弱，水晶宮有力寫下季內第3次3連勝。
舒爾本失主場優勢
愛爾蘭球隊舒爾本以上屆聯賽冠軍身份，由今夏歐聯外圍賽踢起，最終輾轉跌落歐協聯大聯賽角逐；在上月完季的聯賽只能取得季軍收爐外，更在歐協聯4戰只得1分0入球。隊中首席射手只是早年在英乙甘士比打起的英格蘭球員哈利活特，今場更要搬往可容納人數較多的Tallaght球場作東道，連地利也失，硬撼英超黑馬，只能輸少當贏。