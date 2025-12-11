歐協聯｜水晶宮穩勝舒爾本

連拚不疲、場場強陣的水晶宮，今晚深夜又要在歐協聯出征愛爾蘭鬥舒爾本；兩軍級數有別，要追上前列的水晶宮，難得遇弱要好好把握機會，客勝穩開。(球賽編號FB0982，12月12日04:00開賽)

根據數據，水晶宮對上4場歐協聯大聯賽後出戰英超，竟然只錄得1和3負的劣績，可見這支英超黑馬兼顧兩大戰績感到吃力；但去年年初上任的水晶宮主帥加士拿，領軍已悄然升至英超第5位，可見已被譽為該會史上最強波士、正被大球會虎視眈眈的奧地利人加士拿，絕非浪得虛名。