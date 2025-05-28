歐協聯｜爭盃攞尾彩 車路士貝迪斯搏盡鬥攻

歐協聯錦標的含金量雖不及歐聯及歐霸，不過今夜決賽戲碼分量十足，由英超代表車路士鬥西甲的貝迪斯，爭盃攞今季尾彩。雙方無後顧勢火力全開，今場有力對攻，各自力爭為球會譜寫光輝一頁。(球賽編號FB2280，5月29日03:00開賽)
力爭儲齊歐洲四大錦標
決賽在波蘭中立場舉行，勝方可奪得700萬歐元(約6,300萬港元)冠軍獎金，當然不算豐厚；而車路士憑英超煞科戰打敗諾定咸森林升上第四，亦已確定來季「跳級」重返歐聯；不過，今場對「藍戰士」最大意義是力爭成為歐洲球壇首支曾捧走歐聯、歐霸、歐超盃及歐協聯四大錦標的球隊，爭盃動力仍強；該隊之前12次躋身歐戰決賽，勝出其中8場，且看「十三」是否吉祥。
球隊在本屆英超歷盡高低起跌，但在歐協聯超班，分組賽6戰全勝入26球，之後淘汰賽輕取哥本哈根、歷基亞及佐加頓斯，亦未受考驗；今場賽前最好消息是塞內加爾中鋒尼高拉斯積遜，在英超要坐跨季波監，但今場決賽可以復出；跟前鋒好拍檔高爾彭馬夾檔攻堅，主帥馬利斯卡無後顧下，可排出強陣出戰。
「紅魔」棄將東尼助力爭標
貝迪斯季尾明知穩佔第6取得屆歐霸資格，聯賽最後4戰稍為鬆懈下，不勝只得3分，不足為據；早已劍指今場決賽，力爭球會史上首個歐洲賽冠軍。球會最大本錢當然是主帥「工程師」柏歷堅奴的功力，這位年逾七十的智利人不但曾領軍英超曼城及韋斯咸，更曾在西甲馬拉加教過當年是球員的馬利斯卡。老帥賽前接受訪問時，估計對手今場開賽即會搶攻，是一場精彩的對決。
貝迪斯今季自從冬窗借得曼聯巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，球隊士氣及火力提升。上圈次回合靠加時入波，作客淘汰意甲費倫天拿，證明抗壓力強；中場重心艾斯高及老牌箭頭、今屆歐協聯已入7球的巴卡保亦是攻得之人，今場未必下風料入球不缺。相關連結：香港賽馬會網頁