歐協聯｜爭盃攞尾彩 車路士貝迪斯搏盡鬥攻

歐協聯錦標的含金量雖不及歐聯及歐霸，不過今夜決賽戲碼分量十足，由英超代表車路士鬥西甲的貝迪斯，爭盃攞今季尾彩。雙方無後顧勢火力全開，今場有力對攻，各自力爭為球會譜寫光輝一頁。(球賽編號FB2280，5月29日03:00開賽)

力爭儲齊歐洲四大錦標

決賽在波蘭中立場舉行，勝方可奪得700萬歐元(約6,300萬港元)冠軍獎金，當然不算豐厚；而車路士憑英超煞科戰打敗諾定咸森林升上第四，亦已確定來季「跳級」重返歐聯；不過，今場對「藍戰士」最大意義是力爭成為歐洲球壇首支曾捧走歐聯、歐霸、歐超盃及歐協聯四大錦標的球隊，爭盃動力仍強；該隊之前12次躋身歐戰決賽，勝出其中8場，且看「十三」是否吉祥。