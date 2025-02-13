歐協聯｜真特有力擋貝迪斯

真特主帥維蘭根早前被炒，改由看守教練米利斯域領軍，但球隊戰績明顯回穩，今年5戰1勝4和未敗，包括在比甲主場打敗實力分子安德列治。球隊在歐協聯分組賽主強客弱明顯，分組賽主場3戰全勝，手下敗將包括莫迪、奧摩尼亞及FK TSC；近屆亦是歐協聯常客，連同外圍賽累計主場17戰未嘗一敗，相當硬淨。

古莊臣之子候命

球隊雖然只列比甲中上游，但不乏好手壓陣，包括日本中場伊藤敦樹、名將之後、冰島前鋒安德列古莊臣及剛從紐約紅牛加盟的前鋒維斯亞，今場皆可披甲。危險人物是在本屆歐戰已入6球、以色列攻中簡度文，後者上仗聯賽只後備出場，今場在地頭必是食糊人物。

西甲貝迪斯是除德甲海登咸外，少數要跌落淘汰圈附加賽的「歐洲4大」代表。貝迪斯雖然級數較高，但在歐協聯全靠最後4戰贏3場過關；但同樣是主強客弱，作客曾不敵歷基亞及波利斯拉夫兩支東歐球隊，相信主要非實力問題，應是看重西甲多於歐協聯有關。