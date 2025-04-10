歐協聯｜車路士強陣勢打爆「基」

原本不太重視歐協聯的英超名牌車路士，今晚來到8強首回合作客波蘭球隊歷基亞，有望派出強陣爭勝，以在季尾提升戰意。藍戰士在分組賽至今已寫下8戰全勝，級數超班，強陣出擊，熱捧客勝。(球賽編號FB0096，4月11日0:45開賽)

車路士季初一直以「AB」隊分戰英超及歐協聯，只是踏入去年年尾主力傷兵漸多，聯賽頻頻失分而未再主副分明的人腳部署。當然聯賽保住前列仍是該隊季尾首要目標，但主帥馬利斯卡上仗作客悶和賓福特一役，先收起幾位進攻主力括箭頭尼高拉斯積遜、翼鋒柏度尼圖、首席射手高爾彭馬及翼衛古古列拿，心意不言而喻。