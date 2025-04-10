歐協聯｜車路士強陣勢打爆「基」

原本不太重視歐協聯的英超名牌車路士，今晚來到8強首回合作客波蘭球隊歷基亞，有望派出強陣爭勝，以在季尾提升戰意。藍戰士在分組賽至今已寫下8戰全勝，級數超班，強陣出擊，熱捧客勝。(球賽編號FB0096，4月11日0:45開賽)
車路士季初一直以「AB」隊分戰英超及歐協聯，只是踏入去年年尾主力傷兵漸多，聯賽頻頻失分而未再主副分明的人腳部署。當然聯賽保住前列仍是該隊季尾首要目標，但主帥馬利斯卡上仗作客悶和賓福特一役，先收起幾位進攻主力括箭頭尼高拉斯積遜、翼鋒柏度尼圖、首席射手高爾彭馬及翼衛古古列拿，心意不言而喻。
球隊雖在歐協聯分組賽6戰全勝入26球，表現超班；但16強面對丹麥勁旅哥本哈根，兩回合皆只能小勝對手，初見阻力。始終球隊自2021年捧走歐聯後，再未有重要獎盃落袋；今季上場的主帥馬利斯卡不敢怠慢，而且下輪英超只是返主場鬥弱旅葉士域治，今夜強陣出擊亦是合理部署。
對手波蘭歷基亞今非昔比，對上三屆已未能染指聯賽錦標，暫時亦只排聯賽第5；球隊在歐協聯分組賽尾段跌watt，連輸兩場，上圈16強更作客先以2比3敗走莫迪，歐戰3連敗，可幸返主場靠加時入波贏2比0晉級，反映實力見底。
森下龍矢成歷基亞最大威脅
主隊最要留意是第3季效力的日本翼鋒森下龍矢，近4場歐戰入3球，包括上仗先開紀錄；但老牌中堅謝斯錫克上仗加時「2黃1紅」被逐，今場連同年輕守將施奧高斯基一同停賽，對防守部署有影響，質不如人，勢難阻擋客軍一眾名牌前鋒連珠炮發。相關連結：香港賽馬會網頁