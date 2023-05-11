歐協聯｜韋斯咸強勢搶攻阿爾克馬爾

英超護級近上岸的「槌仔幫」韋斯咸，在今屆歐協聯表現超班，今晚香港時間深夜迎戰荷甲前列分子阿爾克馬爾(AZ)(12/05 03:00)，望打響頭炮，以免重蹈上屆歐霸4強出局覆轍。韋斯咸今屆踢歐協聯表現超班，12戰錄得11勝1和，而上仗英超則以1比0挫曼聯，護級壓力大減，可落力打歐戰。上仗歐協聯攻入2球的米查利安東尼奧說：「希望越近護級安全線，我們可嘗試贏歐協聯。」巴西中場盧卡斯柏基達近期贏波頻以巴西舞助興，他賽前訪問大爆主帥莫耶斯承諾若贏歐協聯會一起跳舞。球隊料沿用打敗曼聯的原班人馬，續由來季或轉投大會的迪格蘭賴斯領軍在地頭爭連捷。對手AZ對上一次打入歐戰準決賽，已是2004/05年的歐洲足協盃(歐霸前身)，當時被葡軍士砵亭淘汰。這支荷甲「四哥」上圈只靠互射12碼氣走比甲安德列治，好消息是上圈次回合連入兩球但傷出的希臘射手柏夫列迪斯，今場可掛帥，但中場贊斯奧迪加特上仗荷甲傷出。