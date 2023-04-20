歐協聯｜韋斯咸迎真特爭入4強

「槌仔幫」韋斯咸繼續兼顧英超護級及歐協聯爭標兩大任務，今晚香港時間深夜主場歐協聯8強次回合，再戰比甲前列分子真特，主帥莫耶斯料輪換另一批「精兵」出場，誓要繼上屆歐霸之後，延續歐戰打入4強的近年佳績。

韋斯咸早前在歐協聯寫下10連勝後，僅上仗8強首回合作客被真特逼和1比1終止長勝；但槌仔幫主場威力足，上仗返英超以2比2逼和「一哥」阿仙奴，而在歐協聯主場亦錄5連勝，包括在分組賽2比1打敗另一比甲勁旅安德列治。韋斯咸為兩線作戰，周日將南下般尼茅夫，合演護級大戰，故要小心運用兵源。料莫耶斯今場會起用門將艾路拿，而因奧邦拿停賽，中路將派葛特蘇馬拍泰路基拿，左閘艾馬臣柏美尼、中場蘭仙尼、翼鋒哥尼特及上仗交手先開紀錄的丹尼艾格斯將大派用場。至於上仗英超表現落力的前鋒米查利安東尼奧，料先列後備留力踢護級戰。

