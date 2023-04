歐協聯｜韋斯咸迎真特爭入4強

真特近9戰不敗

真特在今屆比甲暫排第4,已保持近9戰不敗;上次交手由該隊聯賽首席射手古柏斯追平,而曾在205秒內連中三元、打破歐戰紀錄的尼日利亞前鋒奧賓,上回合一球倒掛中楣未能反勝;二人今場又會跟南韓前鋒洪賢錫合組三叉戟,望助球會揚威倫敦。(相關連結:https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)

歐協聯8強次回合(4月21日)

00:45 費倫天拿 VS 列治普斯納(首回合4比1)

00:45 阿爾克馬爾 VS 安德列治(2比0)

03:00 尼斯 VS 巴素利(2比2)

03:00 韋斯咸 VS 真特(1比1)