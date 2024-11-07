歐協｜車路士超班勢炒諾亞

既然大超班，又不用留力英超，車路士今晚深夜在歐協聯迎戰亞美尼亞「初哥」FC諾亞，一眾二線精兵又是出場表現射術的時候，大捷可期。(球賽編號FB3525，11月8日04:00開賽)

車路士主副分明，副選隊踢盃賽，今屆頭兩場歐協聯先以4比2氣走比甲真特，上輪作客則4比1大勝希臘彭拿典奈高斯，更排出近乎「4-2-4」的全攻陣式，結果4大鋒將交足功課；祖奧菲歷斯連中三元，梅迪歷交出1入球2助攻，尼干古攻入一記12碼及柏度尼圖亦有助攻。

車路士求大勝 下場鬥阿仙奴

單以這個攻擊組合卡士，今夜起餘下4場分組賽對手只是FC諾亞、海登咸、艾斯坦拿及沙姆洛克流浪，為免夜長夢多，主帥馬利斯卡必然下令繼續盡數，提早鎖定出線權；就算周日英超後顧鬥阿仙奴，一眾副選好手必然今夜盡拚打身價波，博取領隊歡心，早日「升呢」打一隊，遇上暫時1勝1負，包括上輪敗走維也納迅速的FC諾亞，又是藍戰士「練靶」場合，大勝可期。