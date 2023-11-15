歐國外｜以色列撼瑞士「大」有睇頭

因戰事問題，延至今晚香港時間深夜補賽的歐國外以色列對瑞士之戰，將會移師匈牙利中立場舉行。以色列剛在客場不敵科索沃，變得再無退路，今場必會以贏波為目標，全力搶攻；而對手瑞士今場只要贏波便可提早出線，亦會進取求勝。兩軍對攻勢演入球騷，今場博足智彩入球大細中位數[2.5/3]球「大」啱數(球賽編號FB8443，11月16日03:45開賽)。

以色列因戰事問題，原定上月舉行的兩場歐國外被逼延期，要在本月10內踢4場；結果日前先上演作客科索沃的補賽，在場地環境極差情況下，最終輸0比1，之前4戰3勝1和的勁勢終斷。目前以色列在I組以7戰11分排第3，距次席瑞士4分，較榜首羅馬尼亞差5分但少踢一場；今戰一旦再有閃失，要在最後兩輪後上搶回前兩名出線資格，難度極高。當然，以色列已藉早前歐國聯佳績，確保了即使未能在歐國外出線，也可取得附加賽資格，變相無後顧之憂，今夜可全力拚搏。