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波經
2023-11-15 04:30:26
日報

歐國外｜以色列撼瑞士「大」有睇頭

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因戰事問題，延至今晚香港時間深夜補賽的歐國外以色列對瑞士之戰，將會移師匈牙利中立場舉行。以色列剛在客場不敵科索沃，變得再無退路，今場必會以贏波為目標，全力搶攻；而對手瑞士今場只要贏波便可提早出線，亦會進取求勝。兩軍對攻勢演入球騷，今場博足智彩入球大細中位數[2.5/3]球「大」啱數(球賽編號FB8443，11月16日03:45開賽)。

以色列因戰事問題，原定上月舉行的兩場歐國外被逼延期，要在本月10內踢4場；結果日前先上演作客科索沃的補賽，在場地環境極差情況下，最終輸0比1，之前4戰3勝1和的勁勢終斷。目前以色列在I組以7戰11分排第3，距次席瑞士4分，較榜首羅馬尼亞差5分但少踢一場；今戰一旦再有閃失，要在最後兩輪後上搶回前兩名出線資格，難度極高。當然，以色列已藉早前歐國聯佳績，確保了即使未能在歐國外出線，也可取得附加賽資格，變相無後顧之憂，今夜可全力拚搏。

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薩哈維領軍攻瑞士

人腳方面，以色列左閘萊爾李維禾(Roy Revivo)上仗完場前「2黃1紅」被逐，今場停賽，難免削弱防守力。翼鋒耶希斯基(Sagiv Yehezkel)同場早段傷出，其正選之位將由簡列祖夫斯基(Gabi Kanichowsky)頂上，後者夥拍名將前鋒薩哈維(Eran Zahavi)攻堅，料可威脅不穩的瑞士防線。

另邊廂，瑞士在之後尾兩輪，將分遇仍有機會爭出線的科索沃與羅馬尼亞，為免夜長夢多，今場必搏爭取提早上岸；可是該隊近況未算理想，近4場歐國外只得1勝3和，當中3場和波勁失7球，主帥耶堅(Murat Yakin)似乎未有合適解決之法，唯有以攻代守，方為上着。

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沙加沙基利老拍檔

耶堅今次點兵，主力名將如前鋒梳頓沙基利(Xherdan Shaqiri)及中場格列沙加(Granit Xhaka)均在陣中，效力曼城的中堅文路爾艾簡治(Manuel Akanji)亦有入選；這位大將剛在上仗英超更展現後上攻門入波才能，將為國家隊提供更多進攻瓣數。以瑞士在今屆7戰入20球的歐國外次佳鋒力，僅次J組的葡萄牙，今場必無後顧之憂，揮軍狂攻，今場入球料不會少。

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