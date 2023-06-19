歐國外｜英格蘭強勢襲北馬 與法國同爭4連勝

傳統勁旅英格蘭及法國，剛於歐國外作客輕取「魚腩」球隊；在香港時間周一深夜，兩軍將返主場分戰實力不俗的北馬其頓及希臘(20/06 02:45)，望力爭歐國外開局4連勝，一眾身心俱疲的球星亦可開心正式完結今個球季。

「三獅兵團」英格蘭上仗在歐國外C組，以4比0大勝馬爾他，分組賽3戰全勝，對手全場未有在英軍禁區內觸球；該仗英軍陣中最搶鏡是季尾在利物浦，由右翼衛推前踢中場自由人的「10號仔」阿歷山大阿諾特；阿諾特一記精確長傳，讓布約沙卡落底出波，博得對手擺烏龍入開紀錄，之後阿諾特的遠程怒射更拉開比分，為國家隊奠定勝局。主帥修夫基上仗「抄功課」成功之餘，更試驗將水晶宮中堅馬克古希串演右閘，而李斯特城攻中占士麥迪臣則踢左翼。

修夫基：不能輕敵

今夜英軍返奧脫福，對手由世界排名172的馬爾他，換上65位的北馬其頓，修夫基寄語戰將不能輕敵。「北馬」上仗在主場領先2球下，因後防主力梅斯利烏下半場中段「2黃1紅」被逐，最終2比3反敗給烏克蘭，分組賽暫1勝1負；球隊已連續6仗歐國外取得士哥，英軍防守將受更大壓力，而連續5場國際賽入波的哈利卡尼、上仗後備出場的菲爾科頓及拉舒福特，料成今仗英軍的三叉戟。

