歐國外｜英格蘭 法國 分戰魚腩當練兵

歐洲球季剛結束，但不少國家隊仍馬不停蹄，要應付歐洲國家盃外圍賽今輪兩戰；其中近年有不少球星湧現的英格蘭及法國，周五香港時間深夜，分別作客「魚腩」分子馬爾他及直布羅陀(17/06 02:45)，勢延續長勝佳績，兼順便為往後賽事磨刀及試新兵。

「三獅兵團」英格蘭在歐國外C組強勢開局，在3月份兩戰先作客2比1打敗意大利，之後主場2比0輕取烏克蘭；王牌射手哈利卡尼兩戰皆有進帳，累計入55球，繼續在英格蘭國家隊史上射手榜創紀錄。相反，世界排名172位的馬爾他，首兩戰受挫北馬其頓及意大利，球隊過去5鬥英格蘭全敗入1球失14球，今場勢難抵擋由布卡約沙卡、拉舒福特及哈利卡尼組成的「三獅」強大火力。

上季為曼聯攻入30球的拉舒福特，3月份據報因傷退隊，但之後被發現在紐約旅遊，受外界批評；他今戰賽前強調100%全心全意為國家隊效勞。對於球員面對「瘋狂」賽程，他表示：「球員為自己推到極限，我們需要在球季不同時段及某些賽事之間，多作回氣。」三冠王曼城的5將包括菲爾科頓、基亞利殊、基爾獲加、加雲菲臘斯及史東斯已歸隊，英格蘭戰畢馬耳他後，下周一返主場鬥黑馬隊伍北馬其頓。