歐國外｜英格蘭 法國 分戰魚腩當練兵

歐洲球季剛結束，但不少國家隊仍馬不停蹄，要應付歐洲國家盃外圍賽今輪兩戰；其中近年有不少球星湧現的英格蘭及法國，周五香港時間深夜，分別作客「魚腩」分子馬爾他及直布羅陀(17/06 02:45)，勢延續長勝佳績，兼順便為往後賽事磨刀及試新兵。
「三獅兵團」英格蘭在歐國外C組強勢開局，在3月份兩戰先作客2比1打敗意大利，之後主場2比0輕取烏克蘭；王牌射手哈利卡尼兩戰皆有進帳，累計入55球，繼續在英格蘭國家隊史上射手榜創紀錄。相反，世界排名172位的馬爾他，首兩戰受挫北馬其頓及意大利，球隊過去5鬥英格蘭全敗入1球失14球，今場勢難抵擋由布卡約沙卡、拉舒福特及哈利卡尼組成的「三獅」強大火力。
上季為曼聯攻入30球的拉舒福特，3月份據報因傷退隊，但之後被發現在紐約旅遊，受外界批評；他今戰賽前強調100%全心全意為國家隊效勞。對於球員面對「瘋狂」賽程，他表示：「球員為自己推到極限，我們需要在球季不同時段及某些賽事之間，多作回氣。」三冠王曼城的5將包括菲爾科頓、基亞利殊、基爾獲加、加雲菲臘斯及史東斯已歸隊，英格蘭戰畢馬耳他後，下周一返主場鬥黑馬隊伍北馬其頓。
迪甘斯前線多選擇配麥巴比
另一邊廂，對戰雙方實力更懸殊。上屆世盃亞軍、世界排第2的「高盧雄雞」法國，將會在葡萄牙阿爾加夫(Algarve)中立場，作客鬥世界排名201位的直布羅陀。由於直布羅陀的球場不符合歐洲足協規例，故今屆歐國外在葡萄牙作「主場」，首戰已吞希臘3蛋，之後作客荷蘭，再輸3球，現年40歲、現役代表次數最多達66次的中堅捷普連拿(Chipolina)，今場仍會領導防線。
法國在歐國外B組先聲奪人，4比0大炒荷蘭後，轉戰作客1比0小勝愛爾蘭，主帥迪甘斯面對「魚腩」球隊，手上的基利安麥巴比、京士利高文、基沙文、基奧特及高路梅安尼等星級鋒將，可按戰況，隨時改變攻擊組合出擊，練兵之餘，並為下周一返主場鬥希臘先振聲威。