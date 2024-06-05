歐國盃｜上屆決賽飲恨心有不甘 三獅人才輩出再爭霸

【歐國盃C組大勢】上屆決賽贏盡形勢，終被意大利逼和，再在互射12碼階段飲恨；「三獅兵團」英格蘭今屆人才更鼎盛，鋒力更銳，又能否如願補中？
自從1966年勇奪世盃冠軍後，英格蘭一直是大賽絕緣體，雷聲大雨點小。上屆歐國盃本來萬事俱備，奈何主帥修夫基決賽領先後的保守部署，互射12碼階段的排序失誤，終令阿仙奴翼鋒布卡約沙卡慘成罪人。今屆，菲爾科頓在曼城贏盡名譽，祖迪比寧咸為皇馬橫掃獎盃，當然有力助「獎盃絕緣體」、正箭頭哈利卡尼取得遲來的冠軍圓夢。
淘汰賽考驗英格蘭防線
英格蘭在外圍賽只失4球，但仍嫌頭重尾輕，除了右閘基爾獲加老而彌堅外，其餘門將、中堅與左閘位置，用人及點兵均各有缺點。幸好，小組所遇對手不強，若然順利首名出線，走線又有利下，再闖決賽不是夢！
丹麥見底難複製去屆成績
丹麥上屆4強鬥到加時才僅負英格蘭，但之後世盃決賽周分組賽卻只得1分出局。曼聯射手海倫的表現好壞，是球隊能否反彈一大關鍵。畢竟國家隊新血不多，不少主力像曼聯的基斯甸艾歷臣、RB萊比錫的尤素夫保臣、熱刺的賀積查治、巴塞隆拿的安達斯基斯坦臣等，實力見盡，出線危機重重。
與丹麥在外圍賽已同組兼攜手出線的斯洛文尼亞，自從名將沙荷域在2000年歷史性帶領球隊殺入歐國盃決賽周後，未曾再在這個大舞台亮相。今屆，馬體會門神奧比歷一夫當關，頭頂腳踢瓣瓣皆宜的RB萊比錫超新星施斯高，正被阿仙奴虎視眈眈，要在C組爆冷突圍，絕對有可能！
與斯洛文尼亞一樣，闊別歐國盃決賽周24年的塞爾維亞，論人腳，擁有阿歷山大米祖域、杜辛華荷域等進攻好手，本來有力挑戰列強；奈何一連兩屆世盃分組賽出局，今屆外圍賽亦被同組實力非強的匈牙利壓倒，似是名大於實。
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