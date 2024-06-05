歐國盃｜上屆決賽飲恨心有不甘 三獅人才輩出再爭霸

【歐國盃C組大勢】上屆決賽贏盡形勢，終被意大利逼和，再在互射12碼階段飲恨；「三獅兵團」英格蘭今屆人才更鼎盛，鋒力更銳，又能否如願補中？ 自從1966年勇奪世盃冠軍後，英格蘭一直是大賽絕緣體，雷聲大雨點小。上屆歐國盃本來萬事俱備，奈何主帥修夫基決賽領先後的保守部署，互射12碼階段的排序失誤，終令阿仙奴翼鋒布卡約沙卡慘成罪人。今屆，菲爾科頓在曼城贏盡名譽，祖迪比寧咸為皇馬橫掃獎盃，當然有力助「獎盃絕緣體」、正箭頭哈利卡尼取得遲來的冠軍圓夢。

淘汰賽考驗英格蘭防線 英格蘭在外圍賽只失4球，但仍嫌頭重尾輕，除了右閘基爾獲加老而彌堅外，其餘門將、中堅與左閘位置，用人及點兵均各有缺點。幸好，小組所遇對手不強，若然順利首名出線，走線又有利下，再闖決賽不是夢！ 丹麥見底難複製去屆成績 丹麥上屆4強鬥到加時才僅負英格蘭，但之後世盃決賽周分組賽卻只得1分出局。曼聯射手海倫的表現好壞，是球隊能否反彈一大關鍵。畢竟國家隊新血不多，不少主力像曼聯的基斯甸艾歷臣、RB萊比錫的尤素夫保臣、熱刺的賀積查治、巴塞隆拿的安達斯基斯坦臣等，實力見盡，出線危機重重。