歐國盃｜沉睡巨人德國誓搶首名 主場撐腰 抽籤大利

【歐國盃A組大勢】已有10年未曾在大賽揚威的德國，今屆以東道主身份出戰爭歐國盃；在同組對手甚弱下，這個「沉睡的日耳曼巨人」似乎是甦醒的好時機！

德國自2014世盃封王後，對上兩屆世盃分組賽出局，上屆歐國盃16強止步，沉睡足足10年。去年9月辭退費歷克，邀來拿高士文掌舵，今年3月兩場國際賽接連勇挫法國與荷蘭，挽回不少名聲。只是毋須出戰外圍賽，長期僅以友賽維持狀態，往往是東道主的最大煩惱，幸好德國今屆有根度簡做隊長，卻奧斯東山復出；前線擁有在阿仙奴大爆發的夏維斯，能傳擅射的穆斯亞拿、利萊辛尼，以及利華古遜大紅人科利安華迪斯後上支援，進攻組合令人期待。

蘇格蘭匈牙利瑞士未夠班

縱然德國近年大賽「隱形」，但要在A組揀選一支黑馬挑戰主隊的首名出線席位，又似乎不易；其中歷來3次出戰歐國盃均在分組賽止步的蘇格蘭，一直無法孕育出超新星，主力鋒將多屬英冠射手，級數不足，成績難望突破。

至於近兩屆歐國盃均能殺入決賽周的匈牙利，近年亦出產了利物浦中場蘇保斯拉爾、般尼茅夫左閘基卻斯等英超兵，整體實力提升中；但三線實力不太平均，今屆要飾演攔路虎角色，難度不小。

一連5屆足球大賽(世盃、歐國盃)均成功在分組賽突圍的瑞士，在A組應最有力威脅德國；但隊中主力多年來仍是梳頓沙基利、格列沙卡、列卡度洛迪古斯等，明顯青黃不接，之前10場外圍賽只贏4場，今屆充其量只是爭次名出線的「熱門」。