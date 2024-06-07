歐國盃｜F組 外圍賽全勝顯霸氣 葡萄牙抽靚籤鶴立雞群

【歐國盃F組大勢】全取30分勁入36球，葡萄牙以外圍賽唯一全勝之師強勢而臨，在實力極平庸的F組，有力橫行霸道！

儘管外圍賽對手實力不強，但要場場大勝絕無欺場，葡萄牙表現的確令人刮目相看。這支前屆歐國盃盟主，上屆雖在16強僅負比利時出局；但上屆世盃亦入8強，整體演出穩打穩紮，球隊近年的成功，人腳變動極少是主因，不少球員都夾慣夾熟，戰力得以長期維持。

C朗比比經驗十足

幾朝元老、球王基斯坦奴朗拿度、中堅比比年時雖高，但卻長期維持極佳狀態；中場兩大發電機般奴費南迪斯、貝拿度施華，每次落場亦交足功課，級數亦已一早證明。名將之後法蘭斯高干斯卡奧，近期友賽芬蘭表現亦光芒四射，隨時會是今屆賽事的最大發現。