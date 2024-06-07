歐國盃｜F組 外圍賽全勝顯霸氣 葡萄牙抽靚籤鶴立雞群

【歐國盃F組大勢】全取30分勁入36球，葡萄牙以外圍賽唯一全勝之師強勢而臨，在實力極平庸的F組，有力橫行霸道！
儘管外圍賽對手實力不強，但要場場大勝絕無欺場，葡萄牙表現的確令人刮目相看。這支前屆歐國盃盟主，上屆雖在16強僅負比利時出局；但上屆世盃亦入8強，整體演出穩打穩紮，球隊近年的成功，人腳變動極少是主因，不少球員都夾慣夾熟，戰力得以長期維持。
C朗比比經驗十足
幾朝元老、球王基斯坦奴朗拿度、中堅比比年時雖高，但卻長期維持極佳狀態；中場兩大發電機般奴費南迪斯、貝拿度施華，每次落場亦交足功課，級數亦已一早證明。名將之後法蘭斯高干斯卡奧，近期友賽芬蘭表現亦光芒四射，隨時會是今屆賽事的最大發現。
對上7屆歐國盃全數躋身決賽周的捷克，近3屆亦兩度入8強。無疑外圍賽屈居阿爾巴尼亞之下，現時隊內星味亦不大；但是次26人大軍名單中，絕大部分是「二字頭」，年僅31歲的韋斯咸右閘華迪美高法爾，已是全隊最老。何況，隊長湯馬士蘇錫克、中鋒柏德列舒希克等，均一再證明踢國家隊比踢球會更標青，適逢今屆分組賽對手不強，有望跟葡軍攜手出線。
土耳其變數大
外圍賽力壓克羅地亞首名出線的土耳其，去年底友賽更贏德國，但早前約戰奧地利卻慘敗1比6，表現時好時壞。上屆歐國盃分組賽與意大利、威爾斯及瑞士同組，對手未算太強，但土耳其竟以0分出局。今屆幾名常規主力安尼斯烏拿、辛基斯安達及蘇恩古均因傷缺席，不宜過分憧憬！
格魯吉亞在外圍賽只曾兩勝最終0分的塞浦路斯，但仍能歷史性殺入歐國盃決賽周，多得在歐國聯附加賽主場擊敗盧森堡後、互射12碼氣走希臘，水準實在平平；今屆初試啼聲，志在汲取大賽經驗，陪跑居多。
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