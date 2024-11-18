歐國聯｜克羅地亞為保次名勢擋葡軍

「格仔兵團」克羅地亞今晚深夜在歐國聯分組賽煞科戰，迎擊已取首名出線兼缺「C朗」的葡萄牙，必全力招呼強敵，以起碼保不敗取次名出線為目標。今場戰意行先，博克羅地亞坐和望贏。(球賽編號FB4042，11月19日03:45開賽)

克羅地亞要保住歐國聯A1組次名，除可躋身明年3月的8強淘汰賽，並可安心留在A組跟頂級精英較技；另外取得小組首、次名可在稍後的2026年世盃歐洲區外圍賽抽籤，列第一種籽級別。主帥戴歷剛戰作客蘇格蘭，其實不敢怠慢，由射手卡拉馬歷任箭頭，莫迪歷及高華錫坐鎮中場；年輕新星巴杜連拿及盧卡蘇錫負責側擊。球隊開波即佔上風，起碼有3個入波機會，卻未能把握。可惜戰情隨格仔軍攻中彼得蘇錫上半場尾段已「2黃1紅」被逐而改變；球隊最終0比1敗走，僅以5戰7分領先蘇格蘭及波蘭3分。由於蘇格蘭的得失球(-2)較同晚作客的對手波蘭(-6)好，只要蘇軍今晚獲勝，而葡萄牙「幫手」打敗格仔兵團(得失球0)，排名隨時互換，令克軍跌落第3；波蘭則只有奇蹟大勝，且克羅地亞大敗才有機會爭第二。