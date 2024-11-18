歐國聯｜克羅地亞為保次名勢擋葡軍

「格仔兵團」克羅地亞今晚深夜在歐國聯分組賽煞科戰，迎擊已取首名出線兼缺「C朗」的葡萄牙，必全力招呼強敵，以起碼保不敗取次名出線為目標。今場戰意行先，博克羅地亞坐和望贏。(球賽編號FB4042，11月19日03:45開賽)
克羅地亞要保住歐國聯A1組次名，除可躋身明年3月的8強淘汰賽，並可安心留在A組跟頂級精英較技；另外取得小組首、次名可在稍後的2026年世盃歐洲區外圍賽抽籤，列第一種籽級別。主帥戴歷剛戰作客蘇格蘭，其實不敢怠慢，由射手卡拉馬歷任箭頭，莫迪歷及高華錫坐鎮中場；年輕新星巴杜連拿及盧卡蘇錫負責側擊。球隊開波即佔上風，起碼有3個入波機會，卻未能把握。可惜戰情隨格仔軍攻中彼得蘇錫上半場尾段已「2黃1紅」被逐而改變；球隊最終0比1敗走，僅以5戰7分領先蘇格蘭及波蘭3分。由於蘇格蘭的得失球(-2)較同晚作客的對手波蘭(-6)好，只要蘇軍今晚獲勝，而葡萄牙「幫手」打敗格仔兵團(得失球0)，排名隨時互換，令克軍跌落第3；波蘭則只有奇蹟大勝，且克羅地亞大敗才有機會爭第二。
陣容上，上仗後備出場的阿特蘭大好手柏沙歷及燕豪芬老將比列錫，料會升正加強火力；首席門將利華高域停賽期滿可復出，配合球隊今屆兩戰歐國聯主場全勝氣勢，今場鬥篤頂首名出線的葡萄牙，要保住不敗機會樂觀。
葡萄牙料副選出擊
對手葡萄牙，球王基斯坦奴朗拿度，上仗歐國聯又梅開二度，協助球隊5比1大炒波蘭，已取得首名躋身淘汰賽8強。今場聯同停賽的般奴費南迪斯、貝拿度施華缺陣，預計主帥馬天尼斯會大幅輪換陣容練兵，前鋒法蘭斯高干斯卡奧、中場域天拿、攻中祖奧菲歷斯及翼衛紐奴泰華利斯將會升正。球隊上月作客蘇格蘭亦被悶和，今場亦不值熱捧。
同晚波蘭主場鬥蘇格蘭，前者要贏波，避免包尾降落B組；而蘇格蘭尚存爭次名希望，雙方都求贏波，可博「入球」大。(球賽編號FB4038，11月19日03:45)相關連結：香港賽馬會網頁