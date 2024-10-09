歐國聯｜卡尼料掛帥 三獅「細」取希臘

有卡尼，少擔心！「三獅」現役最強前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，雖然上仗德甲傷出，但證實並無大礙；明晚深夜英格蘭在歐國聯B組聯賽遇上近況一樣硬淨的希臘，要合卡尼及一眾鋒將之力，攻陷對方大門。今場會是一場勢均力敵之戰，可先取「入球」細。(球賽編號FB1961，10月11日02:45開賽)

雖說英格蘭降落歐國聯B級聯賽即變超班，上月更先作客贏愛爾蘭2比0，之後主場2比0贏芬蘭；其中卡尼在鬥芬蘭一役，奪取第100頂喼帽，成為史上第10人，更包辦2球，個人累計在國家隊攻入68球，繼續改寫這入球紀錄。不過今場對手希臘並非善類，上月歐國聯先主場3比0大炒芬蘭，之後作客兩蛋贈愛爾蘭，同樣不失球，明晚「強強」決戰溫布萊，或要逼使三獅使出真功夫。