歐國聯｜卡尼料掛帥 三獅「細」取希臘

有卡尼，少擔心！「三獅」現役最強前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，雖然上仗德甲傷出，但證實並無大礙；明晚深夜英格蘭在歐國聯B組聯賽遇上近況一樣硬淨的希臘，要合卡尼及一眾鋒將之力，攻陷對方大門。今場會是一場勢均力敵之戰，可先取「入球」細。(球賽編號FB1961，10月11日02:45開賽)
雖說英格蘭降落歐國聯B級聯賽即變超班，上月更先作客贏愛爾蘭2比0，之後主場2比0贏芬蘭；其中卡尼在鬥芬蘭一役，奪取第100頂喼帽，成為史上第10人，更包辦2球，個人累計在國家隊攻入68球，繼續改寫這入球紀錄。不過今場對手希臘並非善類，上月歐國聯先主場3比0大炒芬蘭，之後作客兩蛋贈愛爾蘭，同樣不失球，明晚「強強」決戰溫布萊，或要逼使三獅使出真功夫。
卡斯利領軍新氣象
英格蘭自上月歐國聯起由暫代領隊卡斯利領軍，球隊剛有新星防中邁奴、中場基比斯韋特及中堅安斯干沙退隊；但卡斯利不作補選，將以22人大軍，應付今輪歐國聯鬥希臘及下周日(13號)作客芬蘭兩戰。
卡斯利當然慶幸是上仗德甲替拜仁慕尼黑出戰時，戰至下半場中段因足踝及鼠蹊受傷要退場的卡尼傷勢並無大礙，今場仍會跟布卡約沙卡及安東尼哥頓合力攻堅，為博「坐正」的卡斯利爭取長勝走勢。至於再度入選的熱刺箭頭蘇蘭基、狀態回起的阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯，今場隨時候命，誓要撕破對手密集防禦。
希臘穩守行先
希臘由主帥祖簡奴域點兵，球隊上月歐國聯兩戰攻守俱備，可惜該兩仗共入3球的彭拿典高斯前鋒艾安尼迪斯因傷退隊；今夏轉會賓菲加的射手柏夫列迪斯，今場應會擔正博突擊。由禾夫斯堡的高尼拿卡斯及韋斯咸的馬夫洛柏路斯，扼守中路，出奇穩健；今夏重金由諾定咸森林過檔紐卡素後坐冷板的門將華卓迪莫斯，今場必欲演身價波，抵擋三獅眾鋒來犯。預料今場戰情緊湊，雙方守力同樣可靠，「入球」不會多。相關連結：香港賽馬會網頁