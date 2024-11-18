歐國聯｜塞爾維亞迎丹麥穩中求「細」

歐國聯分組賽，除A1組仍有得爭外，A4組亦形勢相近，要鬥到煞科戰決出次名出線。上仗逼和瑞士的塞爾維亞，返主場迎戰第二位的丹麥，必要求勝晉級；但塞軍向來不擅主攻，今場遇上只求1分的丹麥，戰情或陷於膠著，可先取「入球」細。(球賽編號FB4041，11月19日03:45開賽)

塞爾維亞上仗作客由射手阿歷山大米祖域(大米)跟杜辛華荷域攻堅，冒起新星拿沙沙馬迪錫任攻中。大米在下半場12碼宴客，球隊更先失，幸中場泰錫尾段扳平，1比1逼和對手，目前2分落後丹麥。塞軍除保住爭次名出線機會，並令瑞士很大機會包尾，來屆降落B組。塞爾維亞今晚地頭出擊戰意十足，今屆歐國聯主場兩戰先和西班牙，再以2球挫瑞士；由在英超諾定咸森林表現出色的尼高拉米倫高域鎮守後防中路，而已轉戰沙特聯的射手大米，今屆歐國聯3場只入1球。今夜主隊要攻破由穩健門將卡斯柏舒米高、英超中堅維斯達加特及佐基姆安達臣鎮守的丹麥防線，並不容易。