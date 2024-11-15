歐國聯｜榜首戰 西班牙征丹麥鬥攻

新帥上場的丹麥，今晚深夜在歐國聯A4組榜首戰，挑戰歐國盃盟主西班牙，靠主場威力不會退縮，今場足智彩入球中位數[2.5]球，先取「入球」大。(球賽編號FB3891，11月16日03:45開賽)

丹麥歐國聯首兩戰靠主場分別以2比0擊退瑞士及塞爾維亞；但上月兩戰作客先後0比1不敵西班牙及2比2和瑞士後，目前4戰7分排第2，比西班牙少3分。丹麥足總上月宣布前安德列治教練、曾任教丹麥U19的利爾馬(Riemer)，接掌帥印，而原本的看守領隊基洛臣則轉任教練團成員。