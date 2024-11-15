歐國聯｜榜首戰 西班牙征丹麥鬥攻

新帥上場的丹麥，今晚深夜在歐國聯A4組榜首戰，挑戰歐國盃盟主西班牙，靠主場威力不會退縮，今場足智彩入球中位數[2.5]球，先取「入球」大。(球賽編號FB3891，11月16日03:45開賽)
丹麥歐國聯首兩戰靠主場分別以2比0擊退瑞士及塞爾維亞；但上月兩戰作客先後0比1不敵西班牙及2比2和瑞士後，目前4戰7分排第2，比西班牙少3分。丹麥足總上月宣布前安德列治教練、曾任教丹麥U19的利爾馬(Riemer)，接掌帥印，而原本的看守領隊基洛臣則轉任教練團成員。
丹麥足總總監彼得慕拿(Peter Moller)在聲明說：「利爾馬的熱誠、活力及投入是我們一直追求的教練，他會為球隊嘗試控制球賽，踢主攻及技術型足球。」新帥頭炮，即在今晚硬撼西班牙。陣容上，在曼聯表現漸入佳境的海倫，會壓過多爾貝治及尤素夫保臣掛帥；海倫的球會隊友基斯甸艾歷臣，中場較炮；轉戰馬賽的賀積查治在中場掃蕩，球隊如今場落敗，有機會被同晚作客瑞士的塞爾維亞追至同分。既然新帥愛主攻，今場不會保守只求保住次名位置。
狂牛耶馬爾因傷落選
對手西班牙近3戰歐國聯全勝入8球，出線明年8強淘汰賽已無懸念，但首名未定；教練迪拿富安迪賽前表示，未來兩仗鬥丹麥及瑞士，將會為早前國內特大水災的死傷者及他們的家人而戰。迪拿富安迪並表示將會帶領往華倫西亞比賽，以示對當地人民支持。陣容上，巴塞隆拿的天才球星耶馬爾因傷落選，但隊長箭頭艾華路莫拉達，跟翼鋒尼高威廉斯及柏迪合力攻堅，而另一巴塞好手丹尼爾奧莫從後支援，戰意、火力仍足，今場會是一場精彩入球大戰。
瑞士迎塞爾維亞勢求勝
同時間，瑞士迎塞爾維亞。瑞士上仗歐國聯主場兩度領先，仍被丹麥逼和，終算終止3連敗。瑞士包尾但戰意未減，遇上4戰歐國聯3仗入球食白果的塞軍，可熱捧主勝。(球賽編號FB3888，11月16日03:45)
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