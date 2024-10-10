歐國聯｜比利時群龍無首 意大利主場可捧

重拾勝軌的意大利，今晚深夜在歐國聯A2組返回主場，鬥缺三線主力、士氣平平的比利時；再配合主帥為「藍軍」注入新動力下，有力完成3連捷。(球賽編號FB1959，10月11日02:45開賽) 在今夏歐國盃16強出局、衛冕失敗的意大利，接戰歐國聯卻有令人耳目一新的感覺。主帥史巴列堤(Spalletti)主導的「3-5-1-1」陣式，上月先作客3比1反勝世盃亞軍法國、之後在中立場2比1擊退以色列；其中國際米蘭中場大衛費達斯(David Frattesi)，接連取得士哥，最為搶鏡。鋒線上，箭頭施卡馬卡(Scamacca)季前傷十字韌帶、轉投利物浦後未復勇態的費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)亦落選；造就人氣前鋒列迪古(Retegui)繼續上位、跟攻中拉斯柏度尼(Raspadori)合作無間。

小馬甸尼首入選 史巴列堤今次亦重視新人，名將之後、效力蒙沙的前鋒丹尼爾馬甸尼(Daniel Maldini)，以及被羅馬前帥迪羅斯(De Rossi)讚不絕口的中場比斯利(Pisilli)等多位新人，首度入選，為球隊注入朝氣。史巴列堤賽前說：「比利時是一支好球隊，今次是一次很好的考驗；我希望見到球隊一如9月時，在比賽中顯示信心及團結精神。」

迪布尼盧卡古落選比利時 對手「紅魔」比利時的隊長中場奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)，雖然在上月歐國聯3比1贏以色列時梅開二度；但球隊之後吞法國兩蛋，被這位曼城主將狠批隊友表現不濟，加上他早前在球會練習時受傷，跟要專注在新東家拿玻里比賽的「魔獸」盧卡古(Lukaku)，以及受傷的門將泰拔高圖爾斯(Courtois)，今月全部落選。

球隊三線皆缺主力，士氣平平，主帥泰迪斯高(Tedesco)承受不小壓力。在阿仙奴大勇的李安度杜沙特(Trossard)，今場會跟快翼謝利美杜古(Doku)，支援箭頭奧賓達(Openda)。轉戰沙特聯賽效力的卡斯迪斯(Casteels)繼續把關。紅魔群龍無首，加上近3次對賽全敗，作客更要看淡。 以色列中立場戰法國 同時間A2組亦有以色列在中立場匈牙利出戰法國。以色列上月兩戰歐國聯先以1比3負比利時，之後在中立場不敵意大利。相反法國上仗歐國聯踢出佳作，2比0輕取比利時，一洗之前受挫意大利的頹風；球隊現役新星不少，今場就算缺少受傷的基利安麥巴比(Mbappe)、退役的基沙文(Griezmann)，仍然勝券在握。(球賽編號FB1960，10月11日02:45開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁