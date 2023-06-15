歐國聯｜西班牙惡鬥意大利爭決賽席

兩大歐洲傳統強隊狹路相逢！接連兩屆在歐國聯淘汰賽4強碰頭的西班牙及意大利，在香港時間周四深夜再對撼(16/06 02:45)，同是以老帶嫩出擊，論實力或西班牙稍高半線，但意軍亦力爭入決賽捧盃。

西、意兩軍在兩年前的歐國聯於意大利碰頭，當時西班牙憑前鋒費倫托利斯兩度接應奧耶沙巴爾助攻，2比1勝出，並終止對手37場主場不敗的國際賽紀錄。如今，二人不在「狂牛兵團」今次大軍名單，但陣中亦不乏大將及新星。狂牛去年世盃16強止步，前U19及U21主帥拿富安迪走馬上任，在今年3月份的歐國外先輕取挪威，但轉戰作客卻意外地吞蘇格蘭兩蛋；如今大賽當前，必是新帥一顯實力的機會。

兩軍兩年前交手時已踢正選、如今仍是18歲的巴塞隆拿新星加維，踢法更趨成熟，而由法國轉籍西班牙的皇家蘇斯達中堅拿洛文特，今場將是「地標戰」，跟拿樸迪扼守中路；至於前線料由30歲的隊長艾華路莫拉達掛帥，他在歐國聯A2組分組賽最後一戰，作客葡萄牙完場前入球奠勝，壓倒對手出線4強，足見鬥心仍在。艾華路莫拉達說：「我們沒有預計到在世界盃要提早出局，現在有新的機會贏取國際賽錦標。」剛在歐聯決賽射入靚波奠勝的副隊長洛迪卡斯簡迪，今場繼續穩住中場。

