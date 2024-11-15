歐國聯｜C朗領軍數糊 葡軍大勝不「蘭」

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度，頭3場歐國聯士哥後，上仗作客蘇格蘭屢射不入，入球走勢斷纜；但球隊目前在歐國聯A1組4戰10分，領先2、3位的克羅地亞及波蘭分別3及6分，出線機會高唱入雲。焦點會落在暫時已為國家隊上陣216場入133球的C朗，能否在今年主場「收爐戰」再演入球騷，向史無前例的1,000個職業生涯入球繼續進軍。

暫時攻入908球、現效力沙特職艾納斯的C朗望多踢兩、三個球季以圓夢。他早前在一個頒獎禮說：「我活在當下，不會想得太遠。我曾公開說過要入1,000球，而上個月我才突破900球，看似來得很易，就看看雙腿未來幾年是否爭氣。入到1,000球，那就好，否則我也是史上入球最多球員。」

C朗在場上的決心，令到一眾國家隊隊友亦不會在今夜波圖的火龍球場鬆懈。大勇般奴費南迪斯較炮，拉菲爾利亞奧及法蘭斯高干斯卡奧兩翼輔助攻堅。球隊上月作客已3比1輕取波蘭，優劣立見，後者今場缺少受背傷困擾的王牌射手羅拔利雲度夫斯基壓陣，縱有國際米蘭大將施連斯基在中場領軍，但前線剩美職前鋒施維達斯基及已轉戰土超的比亞迪克，卡士有限，作客焗攻求出線更難踢。今場可博葡軍贏2球或以上。相關連結：香港賽馬會網頁