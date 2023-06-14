歐國聯4強｜荷蘭主場鬥克羅地亞爭入決賽

新兵鬥老將！「橙衣兵團」荷蘭香港時間周三深夜，在歐國聯4強戰，以主辦國身份，遣年輕鋒將挑戰經驗豐富的克羅地亞(15/06 02:45)，誓要殺入決賽，力爭近35年來首個足球大賽錦標。
今屆為歐國聯第3屆賽事，2019及2021年冠軍分別是葡萄牙及法國；另一場準決賽將是周四深夜由西班牙鬥意大利。橙衣兵團在歐國聯A4組力壓比利時出線，6戰不敗共入14球，火力為A組之冠；至於「格仔兵團」在A1組首戰即吞奧地利3蛋，但之後勇取4勝1和，包括曾作客打敗法國，結果以1分力壓丹麥出線4強。
荷蘭在去年底世盃8強互射12碼受挫阿根廷，名帥雲高爾下台，由曾在2018至2020年任教的朗奴高文接任，繼續為橙軍力爭自1988年歐國盃後，首個大賽錦標。朗奴高文今戰賽前說：「克羅地亞正處高水平，體力雄厚，整體戰強。2019年，我們在決賽輸了，現在有機會在主場打入決賽，希望今次贏得到。」
加普、貝雲積、馬倫組三叉戟
今屆歐國聯分組賽入3球的橙軍王牌前鋒迪比，季尾弄傷小腿仍未痊愈，不過主隊今場三叉戟加普、貝雲積及當耶爾馬倫當打，全是24、25歲，在剛過去一季於球會表現出色，國家隊不愁火力。只是主力中堅馬菲斯迪歷特在操練中受傷，球隊召入戴利白蘭特補充防守兵源，加上今場把關的飛燕諾門將比積路，國際賽經驗尚少，可能成為隱憂。
莫迪歷、佩列錫壓陣
「格仔兵團」克羅地亞對上兩屆世盃分奪亞、季軍，加上主力包括37歲的隊長莫迪歷、34歲的翼鋒佩列錫仍在今次主力陣容，大賽經驗豐富，教練戴歷賽前說：「我們將面對賽事最難纏的對手，主場全場爆滿，荷蘭又有新教練及出色的大軍，強壯、年輕及有力量。」
客軍同樣缺少受鼠蹊傷患困擾的歐洲新星中堅加華度爾壓陣，或要由意甲薩斯索羅的艾歷，夥拍薩格勒布戴拿模的蘇達路，扼守中路，卡士平平，但世盃表現出色的門將利華高域，仍是可靠一員。至於新星前鋒利華查，早前操練期間與現場觀操的球迷衝突，事後退出今次國家隊大軍，賀芬咸的老牌箭頭卡拉馬歷，今場仍會掛帥。