歐國聯4強｜荷蘭主場鬥克羅地亞爭入決賽

新兵鬥老將！「橙衣兵團」荷蘭香港時間周三深夜，在歐國聯4強戰，以主辦國身份，遣年輕鋒將挑戰經驗豐富的克羅地亞(15/06 02:45)，誓要殺入決賽，力爭近35年來首個足球大賽錦標。

今屆為歐國聯第3屆賽事，2019及2021年冠軍分別是葡萄牙及法國；另一場準決賽將是周四深夜由西班牙鬥意大利。橙衣兵團在歐國聯A4組力壓比利時出線，6戰不敗共入14球，火力為A組之冠；至於「格仔兵團」在A1組首戰即吞奧地利3蛋，但之後勇取4勝1和，包括曾作客打敗法國，結果以1分力壓丹麥出線4強。

荷蘭在去年底世盃8強互射12碼受挫阿根廷，名帥雲高爾下台，由曾在2018至2020年任教的朗奴高文接任，繼續為橙軍力爭自1988年歐國盃後，首個大賽錦標。朗奴高文今戰賽前說：「克羅地亞正處高水平，體力雄厚，整體戰強。2019年，我們在決賽輸了，現在有機會在主場打入決賽，希望今次贏得到。」

加普、貝雲積、馬倫組三叉戟

今屆歐國聯分組賽入3球的橙軍王牌前鋒迪比，季尾弄傷小腿仍未痊愈，不過主隊今場三叉戟加普、貝雲積及當耶爾馬倫當打，全是24、25歲，在剛過去一季於球會表現出色，國家隊不愁火力。只是主力中堅馬菲斯迪歷特在操練中受傷，球隊召入戴利白蘭特補充防守兵源，加上今場把關的飛燕諾門將比積路，國際賽經驗尚少，可能成為隱憂。