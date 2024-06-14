歐洲國家盃｜中路守力不可靠 三獅「大」鬥塞爾維亞

人氣球隊英格蘭周日歐國盃分組賽初登場，在C組出戰今非昔比的塞爾維亞。雖然計牌面與實力，「三獅」在塞軍之上，但在首席中堅史東斯(John Stones)或因病缺陣下，隨時會是中門大開，只能以攻為守爭勝；考慮塞軍亦有不俗火力，今場雙方有望合演入球騷。(球賽編號FB8607，6月17日03:00開賽)

英格蘭人才濟濟，就連拉舒福特與基亞利殊等高質當打鋒將都未能入選；進攻中場祖迪比寧咸與射手哈利卡尼成進攻關鍵，二人今季在所屬球會表現突出，配合各大球會的眾鋒攻堅，要攻破塞爾維亞大門應無難度。 史東斯受傷勢困擾 可是，「三獅兵團」最令人擔心始終是防線，主將哈利馬古尼因傷落選；雙中堅位置只得前者的老拍檔史東斯支撐，然而此子季尾在曼城一直受臀部傷患困擾，加上早前曾在熱身賽受傷，但日前又傳出因病缺操，麻煩多多。主帥修夫基或要以全新中堅組合馬克古希拍安斯干沙，加上左閘由狀態平平的捷比亞串演，隱憂不少。