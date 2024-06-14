歐洲國家盃｜中路守力不可靠 三獅「大」鬥塞爾維亞

人氣球隊英格蘭周日歐國盃分組賽初登場，在C組出戰今非昔比的塞爾維亞。雖然計牌面與實力，「三獅」在塞軍之上，但在首席中堅史東斯(John Stones)或因病缺陣下，隨時會是中門大開，只能以攻為守爭勝；考慮塞軍亦有不俗火力，今場雙方有望合演入球騷。(球賽編號FB8607，6月17日03:00開賽)
英格蘭人才濟濟，就連拉舒福特與基亞利殊等高質當打鋒將都未能入選；進攻中場祖迪比寧咸與射手哈利卡尼成進攻關鍵，二人今季在所屬球會表現突出，配合各大球會的眾鋒攻堅，要攻破塞爾維亞大門應無難度。
史東斯受傷勢困擾
可是，「三獅兵團」最令人擔心始終是防線，主將哈利馬古尼因傷落選；雙中堅位置只得前者的老拍檔史東斯支撐，然而此子季尾在曼城一直受臀部傷患困擾，加上早前曾在熱身賽受傷，但日前又傳出因病缺操，麻煩多多。主帥修夫基或要以全新中堅組合馬克古希拍安斯干沙，加上左閘由狀態平平的捷比亞串演，隱憂不少。
對手塞爾維亞在上屆世界盃分組賽包尾出局，整體實力近年倒退不少，歐國外又要排在匈牙利之後以小組次名出線。塞軍近4場友賽2勝2負，表現飄忽，但鋒線仍有杜辛華荷域、阿歷山大米祖域及杜辛泰迪的鐵三角支撐，有力攻破英軍大門，今場博入球大比英格蘭W值博率高。
丹麥有力挫斯洛文尼亞
同晚尚有同組的斯洛文尼亞對丹麥，身為1992年冠軍的丹麥，大賽經驗佔優，鋒線有曼聯雙星基斯甸艾歷臣及海倫支撐，可望贏波響頭炮。(球賽編號FB8606，6月17日0:00開賽)
至於周日早場D組波蘭對荷蘭，波蘭仍靠老將羅拔利雲度夫斯基孭飛，戰力普通；反而荷蘭逐漸重拾勁旅本色，之前友賽分別大炒冰島與加拿大各4蛋。「橙軍」憑強大火力，可望旗開得勝。(球賽編號FB8605，6月16日21:00開賽，VIU TV 99台直播)
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