歐洲國家盃｜兩軍攻強守弱 荷蘭羅馬尼亞「大」鬥法

歐國盃16強今晚頭場將在慕尼黑上演羅馬尼亞對荷蘭。兩軍在分組賽表現同樣一般，雖有一定攻力，惟防守卻未見穩健；今場其實勢均力敵，雙方都有晉級機會，估計大踢進攻足球下，「入球大細」[2.5]入盤值得捧場(球賽編號FB8643，7月3日00:00開賽)。

羅馬尼亞在死亡E組令人驚喜取得首名出線，但該隊在3場分組賽其實只得勝和負各1，只是憑較佳得失球，壓倒同分的比利時、斯洛伐克及烏克蘭，首名出線，運氣成份不少。

當然以首名走入淘汰賽下線區，羅馬尼亞籤運不俗；不過細看該隊分組賽表現，慨贈烏克蘭3蛋固然驚喜，但淨吞比利時兩蛋卻反映欠缺頂級球隊的戰力；最後一戰「如願」和波收場，3場合共入4球失3球，入得失得，今場面對名氣球隊荷蘭，將會繼續踢得進取。此外要留意是羅馬尼亞的防線重心班古(Nicusor Bancu)因累積黃牌夠數，今場停賽；攻得起的同時，守力難免進一步削減，要抵擋荷蘭眾鋒進攻亦不易。