歐洲國家盃｜和波王瑞士 難讓匈牙利

歐國盃A組首輪另一場賽事，匈牙利明晚早場大戰瑞士。上屆被編入死亡之組的匈牙利，表現毫不失禮，即使分組賽出局亦贏盡掌聲，今屆捲土重來更在外圍賽以不敗姿態首名晉級，持續進步；遇上勝出率頗低的瑞士，成冷門一方的匈軍有力坐和望贏！(球賽編號FB8602，6月16日21:00開賽，VIU TV 99台直播)
要數上屆其中一支最令人驚喜球隊，匈牙利榜上有名，在死亡之組大敗葡萄牙後，連和和法國及德國；其中最後一輪更曾兩度領先德國，就算最終2分包尾出局，但全隊的無比鬥志與熱血態度，贏盡掌聲。
今屆歐國盃外圍賽，匈牙利表現更上層樓，8戰5勝3和不敗，力壓塞爾維亞首名出線；利物浦中場蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)上屆受傷無緣大賽，今屆以隊長身份領軍，配合般尼茅夫左翼衛卻基斯(Milos Kerkez)、剛戰友賽大勝以色列時入2球1助攻的費倫斯華路士射手巴拿巴斯華加(Barnabas Varga)，明晚遇上外圍賽勝出率只得五成，近11場國際賽和7場的瑞士，匈軍受讓值博。
歐洲國家盃｜德國鬥蘇格蘭ViuTV免費直播 51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）
西班牙難言穩勝克羅地亞
同晚B組西班牙先對克羅地亞。「狂牛」計近2場友賽雖勁入10球，但對手只是安道爾與北愛爾蘭；球隊踢大賽向來慢熱，上屆歐國盃首戰就曾被瑞典悶和0比0。相反大賽專家克羅地亞上仗友賽生擒葡萄牙，加上近3次對賽，法定時間1勝2和不敗，今場寧撐「讓球」下盤！(球賽編號FB8603，6月16日00:00開賽)
衛冕冠軍意大利明晚守尾門，B組遇上阿爾巴尼亞。意大利表面贏面壓一，但今屆外圍賽僅憑較佳對賽成績，才力壓烏克蘭次名出線，近期友賽演出不太對辦：今場遇上外圍賽力壓捷克、波蘭首名出線的阿爾巴尼亞，「讓球」下盤、「入球」細均值博！(球賽編號FB8604，6月16日03:00開賽)
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)