歐洲國家盃｜和波王瑞士 難讓匈牙利

歐國盃A組首輪另一場賽事，匈牙利明晚早場大戰瑞士。上屆被編入死亡之組的匈牙利，表現毫不失禮，即使分組賽出局亦贏盡掌聲，今屆捲土重來更在外圍賽以不敗姿態首名晉級，持續進步；遇上勝出率頗低的瑞士，成冷門一方的匈軍有力坐和望贏！(球賽編號FB8602，6月16日21:00開賽，VIU TV 99台直播)

要數上屆其中一支最令人驚喜球隊，匈牙利榜上有名，在死亡之組大敗葡萄牙後，連和和法國及德國；其中最後一輪更曾兩度領先德國，就算最終2分包尾出局，但全隊的無比鬥志與熱血態度，贏盡掌聲。

今屆歐國盃外圍賽，匈牙利表現更上層樓，8戰5勝3和不敗，力壓塞爾維亞首名出線；利物浦中場蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)上屆受傷無緣大賽，今屆以隊長身份領軍，配合般尼茅夫左翼衛卻基斯(Milos Kerkez)、剛戰友賽大勝以色列時入2球1助攻的費倫斯華路士射手巴拿巴斯華加(Barnabas Varga)，明晚遇上外圍賽勝出率只得五成，近11場國際賽和7場的瑞士，匈軍受讓值博。