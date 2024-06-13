歐洲國家盃｜射手有路捉！識射12碼？冇冠軍命？

歐洲國家盃決賽周舉行在即，冠軍誰屬成熱話外，神射手亦是球迷講波經的主要話題。回顧近兩屆歐國盃及世界盃，金靴獎得主都有幾個共通點，全數都有12碼入球、所屬球隊未能奪冠外，亦未有神射手能夠成功冧莊，可算有路捉。



上屆歐國盃，基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)3場分組賽已轟入5球，當中3球是12碼；即使葡萄牙在分組賽僅以第3名出線，殺入16強即被淘汰，但C朗仍以5球成為神射手。同樣射入5球的柏德列舒希克(Patrik Schick)，雖只得1球是12碼，捷克同樣僅以小組第3名晉級，8強止步。看來揀神射手與球隊能否笑到最後，並無直接關係。 再回看2016歐國盃，屬基沙文(Antoine Griezmann)的個人表演，分組賽雖只入1球，整屆賽事亦只曾射入1球12碼；但在淘汰賽階段卻大爆發，終以6球掄元，但他所効力的東道主法國，偏偏在決賽加時被葡萄牙擊敗。