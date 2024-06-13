歐洲國家盃｜射手有路捉！識射12碼？冇冠軍命？

歐洲國家盃決賽周舉行在即，冠軍誰屬成熱話外，神射手亦是球迷講波經的主要話題。回顧近兩屆歐國盃及世界盃，金靴獎得主都有幾個共通點，全數都有12碼入球、所屬球隊未能奪冠外，亦未有神射手能夠成功冧莊，可算有路捉。
上屆歐國盃，基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)3場分組賽已轟入5球，當中3球是12碼；即使葡萄牙在分組賽僅以第3名出線，殺入16強即被淘汰，但C朗仍以5球成為神射手。同樣射入5球的柏德列舒希克(Patrik Schick)，雖只得1球是12碼，捷克同樣僅以小組第3名晉級，8強止步。看來揀神射手與球隊能否笑到最後，並無直接關係。
再回看2016歐國盃，屬基沙文(Antoine Griezmann)的個人表演，分組賽雖只入1球，整屆賽事亦只曾射入1球12碼；但在淘汰賽階段卻大爆發，終以6球掄元，但他所効力的東道主法國，偏偏在決賽加時被葡萄牙擊敗。
哈利卡尼12碼有計
再看2018世界盃，得獎者是轟入6球的哈利卡尼(Harry Kane)，其中3球是12碼，分組賽已入4球；但殺入4強的英格蘭加時被克羅地亞淘汰，最終只得第4名。2022世界盃，金靴獎得主是射入8球的基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，儘管由分組賽到16強，4場已轟入5球，兼且在決賽射入兩球12碼兼大演帽子戲法，但法國最終互射12碼不敵阿根廷飲恨，神射手仍是擺脫不了無冠宿命！
來到今屆歐國盃，上述5位近屆大賽神射手得主均悉數在陣，但C朗已老、基沙文踢法變墮後在中場串連攻守，麥巴比及哈利卡尼當然仍是爭神射手要角。至於狀態沉寂多時的柏德列舒希克，下半季在利華古遜重生；再者，捷克向來都是歐國盃黑馬，此子今屆仍有冷門機會。
烏克蘭神鋒冒起
其餘值得留意包括烏克蘭的多夫碧(Artem Dovbyk)，今屆在基羅納冒起成為入球機器；而近兩戰友賽勁入10球的西班牙，其皇家蘇斯達隊長奧耶沙巴爾(Mikel Oyarzabal)，兩度後備落場居然轟入4球。上述兩名西甲兵，或是今屆一路奇兵。
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