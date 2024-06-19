歐洲國家盃｜敗軍對決 克羅地亞誓破阿爾巴尼亞

歐國盃B組兩支落筆打三更隊伍克羅地亞與阿爾巴尼亞，今晚早場在次輪對撼。「格仔兵團」上仗慘負勁旅西班牙腳下，主帥達歷早早收起主力如莫迪歷及高華錫，擺明是為今戰求翻生；在實力強大及決心十足之下，可望擊倒小組最弱的阿爾巴尼亞，打開勝門，可熱捧克軍。 (球賽編號FB8613，6月19日21:00開賽)

貴為上屆世盃季軍，克羅地亞的實力毋庸置疑，即使部份隊員年事已高；但就是勝在卡士十足，大賽經驗豐富。「格仔兵團」上仗不敵西班牙，控球指數及射門次數其實都是佔優一方，只是臨腳一腳處理欠佳，招致大敗。