歐洲國家盃｜歐國盃8強戰 打頭陣 德國「細」鬥西班牙

歐國盃今晚深夜起展開8強激鬥，打頭陣即有被譽為冠軍前哨戰的德國主場鬥西班牙。兩支被公認今屆賽事暫時表現最出色球隊，在斯圖加特狹路相逢，勢均力敵；考慮兩軍過去交手，入球交收不多，今場博「入球大細」[2.5]細盤機會不俗(球賽編號FB8645，7月6日00:00開賽)。

東道主德國在今次賽事爭氣，由分組賽3戰2勝1和首名出線，到16強以2比0勇挫丹麥，展現主場霸氣。老將中場大腦卻奧斯(Toni Kroos)回歸國家隊連繫攻守，固然是一大關鍵；而中場雙星穆斯亞拿(Jamal Musiala)與科利安華迪斯(Florian Wirtz)冒起，卻是令「日耳曼兵團」重現統治力的主因。球隊要挑剔是主帥拿高士文(Julian Nagelsmann)始終傾向以狀態一般的夏維斯(Kai Havertz)擔正掛帥，此子每每失機不少，今場要挑戰西班牙防線，考驗更大。

德國防線有保證

可幸，德國防線穩健可靠，至今只失掉2球，包括揭幕戰大幅領先下才被蘇格蘭破蛋。更好消息是上仗停賽的利華古遜中堅莊拿芬泰希(Jonathan Tah)，今場可以復出，將會與魯迪格(Antonio Rudiger)重組最強防線；加上經驗豐富的紐亞(Manuel Neuer)鎮守最後一關，有力抵禦西班牙強攻。